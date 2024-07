Jak svému mazlíčkovi zpříjemnit horké letní dny: Za tohle vás bude milovat

Většina z nás miluje léto a slunečné teplé dny si užívá. Jenže to se nedá říci o psech a kočkách. Zvířata v parném počasí kolikrát doslova trpí. Proto byste jim měli tohle období co nejvíce zpříjemnit.

Přinášíme pár praktických tipů, které se vyplatí pořídit:

Skládací bazén

Venku už začíná být opravdu velmi horko. Teploty místy šplhají až k 35 stupňům. Vy si v pohodě sbalíte plavky, ručník a vyrazíte se zchladit na koupaliště. Ale co váš pejsek? Ten by si také rád namočil jeho vyhřátý kožíšek. A taková vedra po pořádném osvěžení doslova volají. Pokud to máte od baráku k nejbližší čisté vodní nádrži, řece či rybníku daleko, můžete horkou krizi zažehnat skládacím bazénem, který je skladný a skvěle se hodí na zahradu nebo větší balkon. A vodní radovánky můžou začít!

Voda s sebou

Až 70 procent psího těla tvoří voda, proto je nezbytně nutné, aby měl váš pejsek stálý přístup k čerstvé vodě. Přísun čerstvých tekutin totiž chrání pejska před přehřátím celého organismu nejvíce. Na trhu jsou k dispozici cestovní lahve sloužící jako lahev a miska zároveň, odolné nylonové misky či velmi praktické nerozlitelné misky, které také zabraňuji cákání vody, a hodí se proto do míst, kde je rozlitá voda nebezpečná - do auta i na hladké povrchy jako plovoucí podlahy nebo dlaždice.

Plovací vesta

Chystáte se koupat k moři nebo jezeru a rozhodli jste se, že s sebou vezmete i vašeho chlupáče? V takovém případě nezapomeňte, že ne všichni psi umí automaticky plavat. Takoví angličtí buldoci mají s plaváním problémy. Vhodnou pomůckou jsou psí plovací vesty. Dobře padnou, neomezují v pohybu a jsou velmi lehké.

Vodní hračka

Letní dovolenou nemusíte trávit pouze opalováním se u vody, ale můžete se aktivně zapojit do hry s vaším pejskem. Pokud je navíc váš chlupáč vášnivým milovníkem vody, tak tuto aktivitu velmi ocení. Vodních hraček je na trhu spousta, ale velmi oblíbenou se staly tzv. majáky, které jsou díky svislé plovoucí poloze nepřehlédnutelné a zároveň jsou opatřené šňůrkou pro snadné házení.

Chladicí podložka

Znáte to, venku svítí sluníčko, je teplo a váš čtyřnohý miláček má vyplazený jazyk a hlasitě dýchá. Přijdete domů a pejsek okamžitě vyhledává chladné místo, kde by si mohl zchladit bříško. S tím mu můžete pomoci pořízením si samochladící podložky. Ta výrazně zvýší ochlazovací efekt. Podložka je vhodná i na cestování autem.

Chladicí vestička

Máte-li doma aktivního jedince, který se nechce vzdát svého sportovního ducha ani v parných dnech, pořiďte mu speciální chladicí vestu, která příjemně pejska ochladí na zádech a bříšku. Vesty jsou pohodlné a speciálně navržené, aby v horkém počasí chránily pejska před celkovým přehřátím organismu.

Přepravky a pásy

Chystáte-li se vyrazit na dovolenou autem, myslete na to, že musíte správně zabezpečit nejen sebe, ale i vašeho chlupatého spolucestujícího. Pro bezpečný převoz zvířete můžete zvolit hned několik produktů. Tím nejbezpečnějším jsou přepravky, které jsou vhodné i pro cestování letadlem nebo vlakem. Sáhnout můžete i po speciálních postrojích, jež fungují podobně jako běžné bezpečnostní pásy. Pokud se rozhodnete zastavit, tak nezapomeňte, že teplota v autě rychle stoupá. "Nechte auto ve stínu a pootevřete okna, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch. Pokud víte, že budete mimo auto delší dobu, tak vezměte pejska s sebou a zbytečně neriskujte neštěstí," radí produktová specialistka z předního chovatelského e-shopu SpokojenýPes.cz Zuzana Novotná.

Potahy do auta

Cestování nemusí být pro vaše zvíře pouze záležitosti bezpečnosti, ale i komfortu. Praktickými a pohodlnými doplňky jsou potahy. Pejskovi jednak zpříjemníte jízdu a zároveň ochráníte interiér vozidla před znečištěním. Potahy jsou navíc vyráběny z voděodolného materiálu, a proto budou chladnější než materiál sedačky v autě. Většina výrobků je zároveň opatřena otvory pro psí autopásy.

Pozor na klíšťata

K teplému počasí neodmyslitelně patří i klíšťata. Psí i kočičí kožichy jsou pro tohoto velmi nebezpečného roztoče vítaným útočištěm. V boji proti klíštěti existuje řada produktů, které by měly vaše zvíře ochránit. Přesto nezapomeňte svého miláčka pravidelně kontrolovat, a v případě pozitivního nálezu klíště zneškodněte. Odstranění roztoče nemusí být však snadné, a zejména začínající chovatelé by si měli pořídit speciální háček, aby nedošlo k uvíznutí hlavičky přisátého klíštěte v kůži nebo jeho stlačení a prasknutí.

Venkovní grilování

Křupavé maso, do zlatova grilovaná zelenina a vychlazené pivo. Na letní grilovačky se mnoho z nás těší celý rok. Jenomže co váš pejsek? Ten by měl dostat jenom suché granule a vodu? Tak to teda ne. Je rozumné nedávat pejskovi grilované maso a zeleninu. To opravdu není moc zdravé. Místo toho mu udělejte radost kouskem vychlazeného melounu. Obsahuje hodně draslíku, vitamínu C, A a B6. Navíc je bohatý na vlákninu a z většiny je tvořený vodou.