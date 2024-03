Ilona Csáková přišla o věrného fanouška a přítele. Spáchal sebevraždu

Se smutnou zprávou se snaží momentálně vyrovnat Ilona Csáková. Jeden z jejích oddaných fanoušků, který si během let vysloužil dokonce status rodinného přítele, náhle zemřel ve svých pouhých pětadvaceti letech.

"Vyhořel mladý život a to je vždycky tragické. Vždyť to mohl být můj syn, a tak jsem ho i trochu brala," svěřila se zpěvačka Blesku. Sama má dva syny ve věku čtrnáct a jedenáct let, které vychovává spolu s manželem Radkem Vonečem.

Se smrtí svého fanouška se bude těžce vyrovnávat, o to víc, že si podle zatím dostupných informací vzal život dobrovolně. Podle zdrojů z jeho blízkého okolí se měl oběsit.

Celá léta byl nadšeným fanouškem Csákové, sbíral její desky a písně znal nazpaměť. "Byl snad na všech mých koncertech! Budu ho teď na nich marně hledat," povzdechla si smutně zpěvačka, kterou tragická novinka zastihla v době příprav koncertního turné po dlouhých 25 letech. Šňůra má odstartovat v říjnu, jedná se ovšem o projekt velikých rozměrů, na které se zpěvačka intenzivně připravuje už teď.