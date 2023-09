Ideál krásy v proměnách staletí: Ve které době by se vám líbilo?

To, že se ideál ženské krásy v dlouhodobém horizontu neustále vyvíjí a mnohdy celkem razantně mění, je jasné. Jde o přirozený proces a občas i nemilosrdnou daň, ale co naplat. Pokrok nelze zastavit, ať už je řeč o čemkoli.

Co se líbilo mužům v době viktoriánské Anglie, by se dnes možná setkalo s úplně opačnou reakcí. A legendární Věstonická venuše by s největší pravděpodobností byla nemilosrdně označena za obézní ženu, co by s ohledem na přísný diktát současné módy měla pěkných pár desítek kilo zhubnout.

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Sagan

Ano. Svět se mění, doba vyvíjí a životní podmínky (prý) zlepšují… Co je však stálé a vlastně docela přirozené, je touha zaujmout a líbit se. Zvláště ženy se v tomto oboru pohybují jako ryby ve vodě a svůj vzhled dokážou velice dobře přizpůsobit aktuálním požadavkům. Alespoň co se účesů, barev a make-upu týče. S postavou už to bývá složitější…

Pojďte se s námi projít staletími a vyberte si dobu, ve které byste právě vy zazářila jako ideál ženské krásy.