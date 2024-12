Vrcholí meteorický roj Geminidy: Přinese splněná přání třem znamením zvěrokruhu

Každý prosinec přináší noční obloze fascinující podívanou v podobě meteorického roje Geminidy. Tento přírodní úkaz, který vrcholí mezi 13. a 14. prosincem, slibuje až 150 meteorů za hodinu. Letos je však tento nebeský jev nejen příležitostí k pozorování „padajících hvězd,“ ale také k zamyšlení nad tím, co si přejeme. Podle astrologů může meteorický roj Geminidy výrazně ovlivnit tři znamení zvěrokruhu – a přinést jim nejen splněná přání, ale i zajímavé životní změny. Ovlivní i to vaše? Zjistěte to v naší grafice.

Co je meteorický roj Geminidy a proč je zvláštní?

Geminidy je meteorický roj, který vzniká, když Země prochází prachovým oblakem, který za sebou zanechává asteroid 3200 Phaethon. Na rozdíl od jiných meteorických rojů, které obvykle pocházejí z komet, jsou Geminidy jedinečné svou „kamennou“ povahou. Meteory z tohoto roje jsou jasné, často barevné a pohybují se pomaleji, což z nich dělá snadno pozorovatelný zážitek. Letos budou podmínky pro pozorování ideální, protože na obloze nebude příliš rušit svit Měsíce. Najděte si tmavé místo daleko od městských světel, lehněte si na záda a nechte se unášet krásou noční oblohy.