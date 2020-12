Šamanský výklad na leden: Inspirujte se a najděte řešení toho, co vás trápí

Vánoce jsou pryč a my vstupujeme do zbrusu nového období, alespoň co se letopočtu týká. Jaký asi bude první měsíc roku 2021 pro jednotlivá znamení zvěrokruhu, tentokrát podle šamanských výkladových karet?