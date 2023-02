Karta na týden od 6. února: Seberte odvahu jít dál, nezaměňujte nechuť za bezmoc

Týdnu od 6. února bude vládnout tarotová karta Osm pohárů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Osmička pohárů představuje důležitý okamžik v životě. Nastal čas jít dál, opustit staré a dát prostor novému. To s sebou přirozeně nese i jistou dávku nejistoty, zdánlivě nepodložený neklid, ale také stupňující se potřebu hledat nové hodnoty. Potvrzuje, že v životě není nic trvalého - kromě samotných změn. Okolnosti už nějakou dobu ukazují na nutnost přehodnotit směr - je třeba nalézt harmoničtější perspektivu. Nejtěžší je vždy první krok, momentálně je pro to vhodná doba. Obviňování sebe nebo druhých za věci, které se staly, nemá smysl. Poučení z minulosti je namístě: poděkujte za zkušenost a směle vykročte vstříc nové energii.

Co můžete udělat

Přehodnoťte svůj postoj a stanovte si preference. Buďte upřímní k sobě i druhým, zamyslete se nad tím, jak se v momentální životní situaci cítíte. Seberte odvahu a opusťte to, co je nefunkční, co vám do života už nic nepřináší.

Na co pozor

Závislost a lpění jsou věci, na které je třeba dávat si pozor. Nebuďte nesmělí, nenamlouvejte si, že nejste připraveni opustit to, co už ve vašem životě nedává smysl. Nenamlouvejte si, že jste bezmocní - možná jen skrýváte nechuť něco změnit.