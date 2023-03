Karta na týden od 6. března: Buďte odvážní, štěstí stojí na vaší straně

Týdnu od 6. března bude vládnout tarotová karta Tři pentakly (mince). Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Trojka pentaklů ukazuje na skvělý potenciál v oblasti studia i práce. Slibuje úspěšné složení zkoušek, případně možnost povýšení ve stávajícím zaměstnání. Přijít může také pochvala a ocenění slovní nebo finanční formou. Pokud jste začali s něčím novým, zdá se, že půjde o úspěšný projekt; řeč ale není pouze o pracovních záležitostech, dařit se bude na všech frontách.

Můžete cítit potřebu diskutovat s druhými o věcech, které řešíte - jejich názor vám pomůže ujasnit si ten svůj. Aktuálně máte zkrátka skvělý základ pro vše, do čeho se hodláte pustit. Důležitá však bude spolupráce s druhými, proto se snažte být maximálně otevřeni jejich postojům a nahlížejte na věci z vícero úhlů. Vaše úsilí se vyplatí a posune vás blíž bodu, ve kterém se chcete nacházet.

Co můžete udělat

Buďte zodpovědní, přesní a důslední. Dokončete, co jste začali, hleďte před sebe a do budoucnosti. To, čemu momentálně položíte základy, vás bude provázet dlouho.

Na co pozor

Nepodléhejte panice a neutíkejte do "bezpečí". Nebojte se ukázat, co ve vás je, nepodceňujte své schopnosti a dosažené úspěchy. Nemrhejte časem a svým potenciálem, teď je ten správný čas vylézt z ulity.