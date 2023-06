Karta na týden od 5. června: Vychutnávejte si úspěch, ale udržte ego pod kontrolou

Týden od 5. června bude svou energií ovlivňovat Slunce. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Slunce s sebou přináší radost a skvělé vyhlídky do budoucna. Věci se budou vyvíjet přesně podle očekávání, vyloučen není ani výraznější úspěch v oboru, kterému se naplno věnujete. Zásadní roli sehraje komunikace a vhodně nastavená sebeprezentace, důležité bude zdravé sebevědomí i dosud nabyté zkušenosti. O kreativní nápady nebude nouze a vaše charisma vyšplhá do nečekaných výšin. Slunce vám zkrátka zasvítí do života a na chvíli setrvá. V době, kdy se až neobvykle daří, je však potřeba zachovat si pokoru a chápat životní proměnlivost a střídající se cykly. I ta nejjasnější obloha jednou potemní a po jasném dni nastane noc. Vše je pomíjivé a nestálé, což je jedna - a možná jediná - životní jistota.

Co můžete udělat

Využijte svou momentální energii naplno a vychutnejte si radostné okamžiky. Buďte srdeční a štědří, mějte pochopení pro druhé i v době, kdy se jim nedaří tak jako vám. Ukažte, co ve vás je, projevte svůj talent a skrytý potenciál. Buďte odvážní, ale udržte si nad věcmi kontrolu.

Na co pozor

Mějte se na pozoru před vlastním egem, nejste jediní na světě, komu se právě daří. Nebuďte panovační a arogantní, nepohrdejte druhými. Nedělejte si zbytečné nepřátele a nezapomínejte na to, že jednou jsme nahoře, podruhé dole.