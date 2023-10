Karta na týden od 30. října: Využijte svou šanci, vyhlídky jsou dobré

Týdnu od 30. října bude vládnout tarotová karta Eso pentaklů. Ta patří ke kartám okruhu takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Eso pentaklů je kartou šťastných okolností, úspěšných vyhlídek a příslibu stability. Představuje pevný základ a spolehlivost, ať se jedná o cokoli. Právě v tomto období máte skvělou možnost pustit se do něčeho nového. Šance na úspěch jsou vysoké, okolnosti příznivé a štěstí stojí momentálně na vaší straně. Eso pentaklů propůjčuje odvahu využít příznivé energie a položit základy budoucnosti, o kterou stojíte. Co nevidět můžete v rukou držet důležité trumfy, aby se vám později mohlo dařit všude tam, kde potřebujete. Karta přeje také v oblasti financí a zaměstnání, může se objevit zajímavá příležitost, jak si v této oblasti polepšit. Toužíte-li po dítěti, je období zvlášť vhodné také pro početí.

Co můžete udělat

Jděte svému štěstí naproti. Seberte odvahu a pusťte se do věcí, které jste dosud odkládali. Využijte svůj talent, ukažte, co ve vás je. Investujte do své budoucnosti, tentokrát má vaše investice velkou šanci bohatě se zúročit.

Na co pozor

Nechtějte všechno hned - úspěch vyžaduje trpělivost a čas. Nebuďte panovační, marnotratní a závistiví. Nenechte si utéct šanci pod rukama jen proto, že realizace vyžaduje trochu osobního nasazení. Nebuďte lstiví a nesnažte se vymýšlet kličky.