Karta na týden od 28. srpna: Čekají vás příjemné okamžiky s partnerem

Týden od 28. srpna bude svou energií ovlivňovat Císařovna. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Císařovna obvykle předznamenává plodné a aktivní období. Bývá spojena s uměním a přírodou, elegancí a krásou a symbolizuje též kreativní a pečovatelský rys člověka. Záležitosti, které vás nadcházející týden potkají, by měly dopadnout dobře a přinést vám prospěch, zisk a uznání. Chystáte-li se rozjet nový projekt, jde o skvělé načasování. Všímejte si svých nápadů, tentokrát by mohly být velmi přínosné, s vynikajícím potenciálem do budoucna. Je však dobré uvědomit si, že nic se nestane jen tak; je třeba přiložit ruku k dílu a být aktivní. Císařovna může přinést štěstím i párům, které usilují o početí dítěte.

Co můžete udělat

Buďte aktivní, tvořiví a vyhledávejte nové příležitosti. Podporujte druhé, buďte laskaví a vstřícní. Využijte svou kreativitu a nebojte se nekonvenčních řešení. Dopřejte si i trochu potěšení, zajděte na kosmetiku nebo masáž. Buďte s partnerem a užívejte si společně příjemné chvíle.

Na co pozor

Pozor na laciné návnady a líbivý obal bez obsahu. Nenechte se zlákat rychlým ziskem, nezneužívejte svého postavení nebo hezkého zevnějšku. Vyvarujte se ziskuchtivosti a nebuďte marniví.