Karta na týden od 27. března: Více naslouchejte a méně mluvte, nebuďte aktivní

Týdnu od 27. března bude vládnout tarotová karta Čtyřka mečů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Čtyřka mečů s sebou přináší zklidnění, dočasný ústup a prostor k rozjímání. Nastává čas odpočinku a nabírání sil, vyhodnocení aktuálního postupu a vyvození důsledků. Teď není vhodná doba cokoli nového začínat, případně pokračovat tam, kde to už nějakou dobu drhne. Karta nehovoří o konci, ale upozorňuje na to, že to nejlepší, co lze nyní udělat, je odpočinout si a neúčastnit se aktivně dění. Čtyřka mečů varuje i před možným vyčerpáním a připomíná, že pokud sami dobrovolně "neulehnete na lůžko", tedy nebudete dbát na potřebnou regeneraci, ulehnete na ně později nedobrovolně, donuceni okolnostmi.

Co můžete udělat

Stáhněte se na nějaký čas do ústraní a zůstávejte raději v pozadí událostí. Ponechte věcem volný průběh, sledujte, plánujte a soustřeďte se na budoucnost. Využijte této nucené pauzy k nabrání sil a nalezení inspirace, uvolněte se a udržte si nadhled. Raději naslouchejte, než byste mluvili.

Na co pozor

Nebuďte naštvaní, že se věci nedaly do pohybu. Nesnažte se vynutit akci za každou cenu. Nebuďte popudliví, nepouštějte se do konfrontací s druhými, nehroťte zbytečně situaci. V tomto případě platí, že méně je více.