Karta na týden od 26. září: Buďte připraveni na změnu, přijde rychle

Týdnu od 26. září bude vládnout tarotová karta Osm holí. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Osmička holí představuje nečekanou událost, zásah shůry a záležitost, která rozpohybuje dění, aniž byste o to zvlášť usilovali. Možná už cítíte ve vzduchu, že věci tak, jak jsou, brzy skončí. Budou mít spád a bude je provázet spontánnost, nadšení a přímost. Jste-li v situaci, kdy se rozhodujete, zda jít tou nebo jinou cestou, a váháte už dlouho, čas vypršel. Tato karta vás z takového stavu vysvobodí. Je otázka, jak se vám to bude zamlouvat, v každém případě s tím nic moc nenaděláte. V horizontu nadcházejících dnů pak zjistíte, že vám takové vyústění otevřelo oči a nasměrovalo správně. Těšte se na změnu a nehleďte do budoucnosti s obavou.

Co můžete udělat

Buďte bezprostřední a aktivní, jednejte a na nic nečekejte. Váhavost se tentokrát nevyplatí, protože v tom případě hrozí, že za vás rozhodne někdo jiný. Naopak žádoucí je spontánnost. Jít můžete i do menšího rizika.

Na co pozor

Nebuďte hádaví a zbytečně kritičtí, nevyvolávejte spory. Nezasahujte do věcí, které vám nepřísluší, nesuďte druhé a nežárlete. Myslete na to, že i malá drobnost může spustit velké věci - a tento týden to platí dvojnásob.