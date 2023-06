Karta na týden od 26. června: Nemalujte černé scénáře a zaměřte se především na sebe

Týdnu od 26. června bude vládnout tarotová karta Devět mečů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Devítka mečů je kartou obav a nočních můr. Čeká vás náročnější období, které však zároveň odkryje problém, co je třeba vyřešit. Možná se vám nebude dobře spát, budete se převalovat na posteli a přemýšlet o tom, co jste mohli udělat jinak. Dostavit se mohou pocity viny i zoufalství, strach z budoucnosti či z důsledků vašich činů. Nedostatek spánku situaci ještě zhorší - unavená mysl vidí svět obvykle v tmavších barvách, než jaké ve skutečnosti jsou. Tento stav je po všech stránkách nepříjemný, ale přiměje vás začít něco dělat. Z jakého důvodu se cítíte nešťastní? A jak situaci můžete změnit?

Co můžete udělat

Soustřeďte se sami na sebe a oprostěte se od problémů druhých. Jejich neúspěch není vaše vina. Zaměřte se na to, co je pro vás opravdu důležité, ostatní momentálně vypusťte. Definujte, co vás trápí, a najděte řešení. Snažte se vidět věci objektivně a zamyslete se nad tím, zda nemalujete čerta na zeď.

Na co pozor

Nezraňujte se příliš kritickými soudy, každý má právo na chyby. Nebuďte tolik pesimističtí, zdaleka ne vždy věci dopadnou podle nejčernějších scénářů. Přestaňte si donekonečna vyčítat, co jste ne-udělali, protože na tom už teď nic nezměníte. Rozhodně nejste tím, kdo má za všech okolností smůlu.