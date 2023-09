Karta na týden od 25. září: Opusťte falešné jistoty a nebojte se vykročit do neznáma

Týdnu od 25. září bude vládnout tarotová karta Šestka mečů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Šestka mečů je kartou změny, kroku do neznáma i nové perspektivy. Nastává čas opustit stojaté vody, tím spíš, že vyřešení stagnujícího stavu je stále v nedohlednu. Nač tedy čekat? A přestože se nám obvykle nechce pouštět se starých jistot, i když se v nich necítíme zvlášť dobře, tentokrát je to nevyhnutelné. Situace, s nimiž budeme nadcházející týden konfrontováni, nás ke změně donutí, případně dají alespoň podnět k hlubšímu zamyšlení. Nemá smysl bránit se novým příležitostem, pokud vnímáme, že naše současná cesta nikam nevede. Krok do neznáma vůbec nemusí být vykročením do tmy; a to i přesto, že zpočátku vidíme jen mlhavé obrysy. Šestka mečů nabízí příležitost přehodnotit a nefunkční stav věcí posunout k zajímavějším vyhlídkám.

Co můžete udělat

Nebojte se věci měnit, protože právě změna je tím, co utváří život. Opusťte domnělé jistoty, odpoutejte se od lpění na tom, co vám už dávno nic dobrého nepřináší. Každý člověk přece touží žít, nikoli přežívat.

Na co pozor

Nedopusťte, aby vám kvůli strachu či nechuti cokoli měnit neutekla dobrá příležitost posunout se v životě na lepší místo. Vyhlídka, kterou máte teď, je omezená. Nebojte se žádat víc.