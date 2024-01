Karta na týden od 25. prosince: Plánujte a těšte se na nové příležitosti

Týdnu od 25. prosince bude vládnout tarotová karta Páže pentaklů. Ta patří ke kartám ze skupiny takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Páže pentaklů (mincí) je především kartou dobrých příležitostí. I s přihlédnutím na blížící se konec roku je čas na přehodnocení dosavadního a plánování dalšího. Vyhlídky jsou však slibné a šance na úspěch vysoké. Jedinou "podmínkou" je otevřít se novému a nebát se vykročit. Ať už navážete na to, co znáte, anebo se pustíte do něčeho zcela nového, bude se vám dařit. Alespoň v případě, že si stanovíte reálný a uvěřitelný cíl. Pravděpodobněji než jindy může přijít zajímavá pracovní nabídka, finančně polepšit si ale lze třeba i dobrou investicí. Páže hovoří také o smyslových prožitcích, nových přátelstvích či inspiraci. Jde zkrátka o ideální kartu pro konec starého a počátek nového roku.

Co můžete udělat

Buďte soustředění, pilní a zdravě pokorní. Zaměřte se na svůj cíl a úspěch, vložte do svého úsilí i myšlenek tu správnou energii. Těšte se z nových příležitostí, plánujte a mějte reálné cíle. Využijte svou praktičnost a zúročte dosavadní zkušenosti. Věřte ve svůj potenciál - je vysoký.

Na co pozor

Nenechávejte ležet ladem nové příležitosti. Nebuďte líní a zabednění. Neplýtvejte svým talentem, nesoustřeďte se jen na vlastní sobecké osobní cíle. Nebuďte lakomí a nezáviďte druhým úspěch.