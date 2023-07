Karta na týden od 24. července: Řekněte si o to, co vám náleží, úspěch je zaručen

Týdnu od 24. července bude vládnout tarotová karta Šestka holí. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Šestka holí je kartou vítězství, odměny a úspěchu. Čekají vás příjemné dny, provázené pocitem radosti. Máte důvod k optimismu - vaše vyhlídky jsou skvělé. Očekávejte dobré zprávy nebo bezvadné vyústění situace, kterou momentálně řešíte. Každé dílo, k němuž přiložíte ruku, se bude dařit, a také potenciál do budoucna bude slibný. Po delší době si můžete vydechnout a užívat si dílčího vítězství. Je však dobré mít na paměti, že život bývá proměnlivý a nic netrvá věčně. Zachovejte si pokoru a skromnost, hezké pocity načerpejte do zásoby. Uložte si je pro méně schůdná období, abyste si v náročnějších chvílích připomněli své úspěchy a nepropadali beznaději ani v tom nejvyhrocenějším okamžiku.

Co můžete udělat

Momentálně disponujete energií vítěze, tak si ji také patřičně užívejte. Buďte velkorysí, aktivní a odvážní, udržte si však potřebnou míru pokory. Pusťte se do činností, které jste dosud odkládali; potenciál dobrého konce je výrazný. Řekněte si o to, co vám náleží.

Na co pozor

Buďte opatrní v kontaktu s druhými - pozor si dejte na pochlebovače a falešné osoby, které se budou chtít na vašem úspěchu přiživit. Nechovejte se sobecky a sebestředně. Nedělejte si zbytečné nepřátele a nezapomínejte na to, že kolo štěstěny se může kdykoli otočit směrem, který vám nemusí být příjemný.