Karta na týden od 23. května: Budete plní energie, nezapomeňte se držet svých zásad

Týdnu od 23. května bude vládnout tarotová karta Král holí. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Král holí představuje ohnivou energii a chuť do života, vášeň, sílu a rozhodnutí. Dokáže inspirovat druhé a je přirozenou autoritou. Vášeň i dramatičnost jsou mu vlastní, podobně jako nezkrotnost a touha po dobrodružství. Nenásleduje dav, má svou vlastní nevyšlapanou cestu, po které přes všechny překážky kráčí. V podobném duchu se ponese nadcházející týden; budete plní energie a odhodlání. Záležitosti, které vám ještě nedávno připadaly těžké, zvládnete s přehledem, a ještě se budete rozhlížet, co dalšího byste si přibrali. Dostanete chuť i příležitost trochu si zariskovat, což se může vyplatit v případě, že nepůjde o oblast, kde se neorientujete. Každé vaše rozhodnutí by mělo být učiněno na základě zdravé úvahy, protože jen takové kroky bývají hodny krále.

Co můžete udělat

Zachovejte si velkorysost a nadhled. Buďte přátelští a otevření, držte se ale svých zásad. Věřte ve své schopnosti a k záležitostem přistupujte aktivně. Ukažte ostatním, že máte svůj názor a cestu, ze které neuhnete. Inspirujte a motivujte druhé, vaše hvězda stoupá vysoko.

Na co pozor

Nebuďte nespravedliví, pyšní a sobečtí. Nezneužívejte svůj vliv a momentální sílu. Nenuťte druhým svůj názor. Nebuďte urputní a nesnažte se vyhrát za každou cenu.