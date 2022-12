Karta na týden od 19. prosince: Než přijmete výzvu, udělejte inventuru

Týdnu od 19. prosince bude vládnout tarotová karta Sedm holí. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Sedmička holí předznamenává o něco náročnější období, než byly předchozí dny. Karta často upozorňuje na nečekané překážky - jako by vám okolí nepřálo úspěch a schválně házelo klacky pod nohy. Bude na vás, jak se k tomu postavíte; zda přijmete výzvu, anebo rezignujete pod tíhou nepříznivých okolností. Nutno dodat, že máte stále navrch, otázkou ale zůstává, kolik úsilí vás to stojí. Možná máte pocit, že je v sázce příliš mnoho, a nechcete se vzdát bez boje, protože ten boj za to stojí. Je však třeba pravdivě si odpovědět na otázku, jaký má vaše "investice" potenciál, a zda ji nemusíte příliš často obhajovat a bránit. Není váš postoj jen důsledkem zvyku, stagnace a nepružnosti?

Co můžete udělat

Stůjte si za svým názorem a buďte sami sobě oporou. Nenechte se zviklat okolím - buďte tím, kdo o sobě a svém jednání plně rozhoduje. Ohraničte svůj životní prostor a chraňte jej. Jde o vaše výsostné území a místo, kam smí jen ti, které tu opravdu chcete vídat.

Na co pozor

Nejednejte agresivně a nezveličujte překážky. Nedramatizujte situaci, žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Nebuďte sebestřední a nepřiměřeně suverénní. Máte-li sklon k takovému jednání, pátrejte po příčině. Odpověď máte uvnitř své hlavy.