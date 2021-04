Karta na týden od 19. dubna: Udržte svou pozici, poměřte síly, ale jednejte fér

Počasí jako na houpačce se u mnohých z nás odráží i v celkové náladě. Nenechme se ale strhnout dočasnou nepohodou, brzy zase vyjde slunce a svět bude veselejší. Co si o tom myslí tarotové karty, se dozvíte v následujících řádcích.

Týdnu od 19. dubna bude vládnout tarotová karta Pět holí. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Pětka holí je kartou zkoušek, drobných překážek, zdravého soupeření a obhajování vlastní pozice. Do života přináší lehkou nervozitu, adrenalin do žil, přímý střet s konkurencí, konfrontaci či měření sil. Jedná se ale o záležitosti férové, kdy vítězí ten úspěšnější. Jde o kartu výzvy, zdravého odhodlání a víry v sebe sama. Přidruženým tématem může být i obhajování pozice před sebou sama. Potvrzení, nakolik si za svými názory stojíte, jak velkou oporou sami sobě jste. Spolu s pětkou holí vám do cesty mohou přijít drobné potíže, maličkosti, které dovedou docela slušně zamotat den. Naštěstí je tu potenciál brzkého vyřešení, protože v případě této karty o nic zásadního obvykle neběží.

Co můžete udělat

Přijměte pětkovou výzvu. Přistupte na hru, změřte síly, obhajte svou pozici. O nic zásadního přece nejde, tak si své aktuální možnosti užívejte. Stůjte si za svým, ukažte, že máte jasno. Zaměřte se na výsledek, buďte aktivní a hrajte fér.

Na co pozor

Nebuďte nespravedliví, nenechte se strhnout možností nejednat čistě. Zdržte se nekalých praktik, nelžete a nepřekrucujte pravdu. Neprosazujte své cíle za každou cenu.