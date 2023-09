Karta na týden od 18. září: Je čas zvednout se a začít něco dělat

Týdnu od 18. září bude vládnout tarotová karta Čtyřka pohárů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Čtyřku pohárů často provázejí nepříjemné pocity. Můžeme se cítit všelijak, jenom ne dobře, mnohdy ale bez viditelné příčiny. Marnost, neochota i náznaky vyhoření, sebepozorování i pochybnosti o smyslu naší práce jsou jen střípky toho, co karta obvykle představuje. V každém případě je dobré zpozornět a zamyslet se, zda k uvedeným pocitům máme relevantní důvod, anebo jen - třeba z nudy - hledáme problémy tam, kde nejsou.

Čtyřka pohárů může někdy znamenat také zklamání z něčeho či někoho a s ním související truc. Věci možná nevyšly úplně podle plánu, byla by ale škoda nechat si kvůli pocitu ukřivdění ujít novou příležitost, která se - i podle obrázku na kartě - evidentně nabízí. Momentálně se vyplatí spolknout výčitky, zvednout se a znovu se chopit aktivity.

Co můžete udělat

Pusťte trochu své ego a oprostěte se od pocitů křivdy, ať vám neunikne nová a zajímavá šance. Najděte ztracený nadhled, každému se občas něco nepovede. Berte to, co se nezdařilo - jako příležitost zvládnout to příště jinak a lépe.

Na co pozor

Každý z nás je občas nenaladěný (a máme na to právo), jen je dobré ohlídat si, aby období neaktivity netrvalo příliš dlouho. Nepochybujte o sobě a svých kvalitách, ale ani naopak - nedomnívejte se, že jste neomylní.