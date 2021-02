Karta na týden od 15. února: Rozhodujte se rozumem a opusťte už svou minulost

Lidé často spoléhají na to, že jim někdo druhý řekne co dělat. Nechtějí sami převzít zodpovědnost za své činy a i to je někdy důvod, proč navštíví kartářku. Karty mohou ale jen nasměrovat a rozhodnutí je vždy na samotném tazateli.

Týdnu od 15. února bude vládnout tarotová karta Eso mečů. Ta patří ke skupině karet tzv. malé arkány. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkány velké. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Eso mečů symbolizuje rozhodnutí rozumem, objektivitu a nadhled. Sílu myšlenky, rychlost a jednání neovlivněné emocemi. Uplatnění logiky a intelektu, jasnost a pravdivost. Jde o kartu vnitřní síly, mravnosti a oproštění se. Je třeba vyčistit svůj vnitřní svět od pochybností a nedůvěry v sebe sama, rozpustit zklamání, hořkost a bez vyhrocených emocí zanalyzovat situaci. Nabídne se vám lepší výhled a jasnější cesta.

Co můžete udělat

Buďte k sobě maximálně pravdiví. Zachovejte si nadhled, uvolněte vlastní napětí. Pokuste se podívat se na aktuální situaci pohledem emočně nezaujatého člověka. Opusťte minulost a soustřeďte se na to, co se aktuálně děje, aniž byste ulpívali ve zklamání a hořkosti z toho, co se nepovedlo. Jednejte na základě rozumu, buďte sebevědomí a využijte příležitost, která se nabízí.

Na co pozor

Nejednejte bezohledně, a přestože se tentokrát rozhodujete spíše na základě rozumu, nezapomínejte na laskavost a empatii. Nebuďte zarputilí, nechtějte výsledek za každou cenu. Netlačte na sebe ani na ostatní.