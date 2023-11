Karta na týden od 13. listopadu: Pusťte se do věcí, které jste dosud odkládali

Týdnu od 13. listopadu bude vládnout tarotová karta Osm holí. Ta patří ke kartám okruhu takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Osmička holí je kartou někdy až překotného dění a událostí, nad nimiž nemáme téměř žádnou kontrolu. Skvělá je v okamžiku, kdy netrpělivě čekáme na nějaký výsledek - s Osmičkou holí se dočkáme velice záhy. Naopak zaskočit může karta ty, kteří se stále nedokážou odhodlat k rozhodnutí či kroku, přestože vědí, jak potřebné jsou. V takovém případě se věci často dají samy do pohybu a jen tak se stanou, bohužel ne vždy s výsledkem, o jaký bychom stáli. V nadcházejícím období tedy čekejme cokoliv, jen ne klid. Dobré však je, že energie Osmičky holí je ohnivá, proto vše, do čeho se pustíme, bude provázet dostatek energie, potřebné nasazení, radostné odhodlání i tolik potřebná vášeň.

Co můžete udělat

Zaměřte se na cíl a buďte aktivní. Pusťte se do věcí, které už nějakou dobu odkládáte, právě teď je vhodná doba. Užívejte si svou spontánnost, komunikujte a konejte. Reagujte bezprostředně, ne na vše je nutné se pečlivě připravovat.

Na co pozor

Nepleťte se do věcí, do kterých vám nic není. Nebuďte hašteřiví a prudcí, kultivujte svou případnou agresivitu. Zůstaňte tolerantní vůči druhým - ne každý má tolik energie co vy.