Karta na týden od 12. září: Opusťte staré břehy a vydejte se vstříc neznámu

Týdnu od 12. září bude vládnout tarotová karta Šest mečů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Šestka mečů přestavuje nové perspektivy. Hovoří o stavu, kdy je potřeba nechat za sebou staré břehy, abyste mohli objevovat nové. Situaci, která se dlouhodobě jeví jako nezdravá, je třeba nechat být, opustit a vydat se dál. Nový směr je správný, přesto se změnou bývají spojené pocity nejistoty a obav. Je to přirozené i potřebné právě pro samotné uvědomění si změny. Přestože míříte do klidnějších vod, nezapomínejte na předchozí - i když nepříjemné - zkušenosti. Z těch je třeba se poučit, abyste v budoucnu opět nešlápli vedle. Uvědomte si také, že ve svém "boji" nejste sami; pokaždé máte za sebou alespoň jednoho člověka, který při vás stojí a podpoří vás v okamžiku, kdy to bude situace vyžadovat.

Co můžete udělat

Odhoďte obavy a nejistotu a vydejte se vstříc novým příležitostem. Využijte svůj potenciál, věřte si. Pokud vás opakovaně sžírají obavy, neváhejte zajít ke specialistovi. Nechte si poradit a nasměrovat kroky.

Na co pozor

Neberte za své názory druhých, pokud o jejich správnosti nejste sami přesvědčeni. Nejednejte ve smyslu "kam vítr, tam plášť". Nehádejte se zbytečně s druhými, naučte se být asertivní. Nezapomínejte stát především sami za sebou.