Karta na týden od 11. prosince: Přehodnoťte svůj postoj a zkuste něco udělat jinak

Týden od 11. prosince bude svou energií ovlivňovat Viselec. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena samostatně, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Viselec se často objevuje v okamžiku, kdy máme pocit uvíznutí na mrtvém bodě. Věci nefungují podle našich představ, a mnohdy nefungují vůbec. Okolnosti nejsou příznivé a nic nejde hladce, jako by někdo stál na brzdovém pedálu. Obvykle jde o znamení, že směr, kterým se ubíráme, není správný. Samotný záměr nemusí být nutně mimo, je ale třeba podívat se na celou záležitost z jiného úhlu. Možná nám něco uniká, třeba jsme zvolili nevhodný způsob nebo máme nereálná očekávání. Karta Viselec někdy hovoří i o tom, že občas je třeba něco obětovat, abychom se mohli posunout dál.

Co můžete udělat

Momentálně je vhodná doba k tomu, abyste přehodnotili svůj postoj, názory i dosavadní snahu. Zamyslete se nad tím, kdo nebo co vám brání v pohybu vpřed. Zvažte, zda tou pomyslnou brzdou nejste vy sami. Vzdejte se snahy mít vše absolutně pod kontrolou, udělejte krok vzad, abyste opět mohli vyrazit kupředu. Získáte šanci podívat se na celou záležitost s odstupem a jinou optikou.

Na co pozor

Nepasujte se do role oběti, nenechte se využívat. Nevzdávejte se jen proto, že se věci momentálně zasekly. Vezměte to jako novou příležitost zkusit to jinak a lépe.