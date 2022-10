Horáček, Jágr, Janeček. Které slavné osobnosti propadly hazardu?

Co má společného prezidentský kandidát Karel Janeček se slavným hercem Benem Affleckem? Možná víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Oba dva mají totiž doživotní zákaz hry v některých kasinech v Las Vegas, ve městě hazardu zaslíbeném. Svou inteligenci totiž využili k tomu, aby počítali karty. A to se provozovatelům kasin pochopitelně nelíbí.

Mezi slavnými tvářemi, které podlehly hazardu, nejsou zdaleka jediní.

Podívejte se do naší galerie, kdo další má tuto slabost.