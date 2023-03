Helen Mirrenová způsobila kšticí rozruch. Mít dlouhé vlasy v 77 letech je rebélie

"Dlouhé vlasy Helen Mirrenové symbolizují mnohem víc, než by ve skutečnosti měly. Ve společnosti totiž přetrvává zastaralá představa, že když žena dosáhne určitého věku, měla by si vlasy ostříhat nakrátko. Někteří lidé si mylně myslí, že dlouhé, poletující vlasy jsou výhradním hájemstvím mladých žen. To je důvod, proč stále bojujeme proti mýtu 'maminčina účesu'," napsala reportérka Hannah Coatesová pro internetový časopis Glamour.

Britská herečka si nechala narůst dlouhé vlasy během lockdownu. V rozhlasovém pořadu Lorraine promluvila o stereotypu, který předpokládá, že by stárnoucí ženy neměly mít dlouhé vlasy, a svůj účes tak popsala jako druh rebelství.

Mít dlouhé vlasy je radikální

"Ve skutečnosti jsem neměla dlouhé vlasy od svých dvacetin. A během lockdownu prostě rostly a rostly a já se neobtěžovala je ostříhat," uvedla Mirrenová.

"Říkala jsem si, že je to cool, že si dlouhé vlasy ještě chvíli nechám a pak je ostříhám. Ale užívám si je, je to docela radikální," dodala herečka. Stereotyp "maminčina účesu" nabourává například také 57letá modelka Pavlína Pořízková, Sarah Jessica Parkerová nebo 60letá herečka Demi Moore.

Měla skončit, protože vypadá staře

Idea, že by si žena měla ostříhat vlasy v určitém věku, souvisí s tzv. ageismem neboli stereotypizací lidí na základě jejich věku. Například 64letá zpravodajka stanice BBC Caryn Franklinová promluvila pro internetový magazín The Independent o tom, že jí kvůli stárnoucímu vzhledu hrozila výpověď.

"Byla jsem šokovaná, když mi řekli, že o mě debatovali na schůzce vedení. Měla jsem údajně skončit kvůli tomu, že vypadám staře. Tehdy mi ještě nebylo 40," vzpomíná.

"U čela jsem měla viditelný šedý pruh vlasů. Jiné ženy a divačky mi jej chválily, ale nesetkal se s úspěchem u důležitých lidí na stanici. Byla jsem objektivizována způsobem, který zažije jen málokterý muž v televizním průmyslu," uvedla.

Franklinová své šediny neskryla a naopak si z nich udělala své poznávací znamení. "Můj kadeřník mi vlasy ztmavil tak, aby šedý pruh ještě více vystoupil," dává inspirující příklad jiným ženám Franklinová.

