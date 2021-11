Drastická sucha a boj o život. Fotografka kolážemi popisuje příběhy o nedostatku vody

Psal se 14. srpen 2017. Po třech dnech prudkých dešťů se zřítil svah horského údolí v oblasti Western Area v africkém státě Sierra Leone. Proud vody, bahna, a trosek se valil obydlenou oblastí a bral všechno, co mu stálo v cestě. Po katastrofě zmizelo přes tisíc lidí. Někteří z nich byli nalezeni mrtví, někteří se stále pohřešují.

Tragédie byla jen jedním z mnoha důsledků globálního oteplování, které na Afriku dopadají. V Sierra Leone dramaticky ovlivnila přistup lidí k pitné vodě. Po sesuvech půdy byly vodní zdroje kontaminovány bakteriemi, nečistotami a dokonce i částmi lidských těl. Mnoho studen a pramenů je do dneška nepoužitelných.

Nedostatečné zdroje vody pak způsobují mnoho následných negativních jevů. Cesta pro vodu často trvá i déle než hodinu a chozením pro ni bývají obvykle pověřeny ženy a děti. Děti proto nemohou chodit do školy a ženy se často stávají obětí sexuálního napadení.

O tom, jak lidé bojují s těžkou situací, vyprávějí koláže fotografky Ngadi Smartové. Její práce vznikla díky grantu, který jí poskytla organizace WaterAid a společnost 1854, vydávající prestižní fotografický magazín British Journal of Photography.

Smartová nyní žije a pracuje v Londýně, ale ze Sierra Leone pochází. Organizace WaterAid si ji vybrala proto, že stála o co nejautentičtější pohled. "V minulosti byly naše africké příběhy vždy vyprávěny pohledem bílých fotografů nebo novinářů. Neviděli svět našima očima. A když se dívám na fotografie Afričanů za kolonialismu, říkám si, co by asi vyfotografovali oni, kdyby k tomu dostali příležitost a vybavení?" říká fotografka.

Záběry, které obvykle vidíme ve zpravodajství z Afriky, označuje Smartová za "porno" vyžívající se v chudobě. Chce tím říct, že fotografy často fascinují a uspokojují obrazy bídy a utrpení místních obyvatel, aniž by se snažili vcítit do jejich situace nebo proniknout pod povrch věcí.

Ona se proti tomu rozhodla postavit umělecké koláže, ve kterých oslavuje podstatu a identitu lidí a míst ze své země. Například na jednom z jejích portrétů je Fatmata Koromyová s rybářskou sítí, která je hlavní součástí jejího živobytí. Síť se ovíjí kolem ženina obličeje a připomíná lví hřívu: je silná, mocná a důstojná.

Ngadi Smartová v rámci projektu nazvaného Wata Na Life (Voda je život) vytvořila desítky fotografií a zaznamenala desítky příběhů boje o vodu. Ve fotogalerii u tohoto článku najdete ukázku šesti z nich. Smartová svými snímky apeluje i na světovou konferenci o změně klimatu COP26, která právě probíhá ve skotském městě Glasgow. "Chci upozornit, aby se nezapomnělo na nejchudší komunity světa," říká.

Práce organizace WaterAid, která stojí za grantem pro Smartovou, se v Sieře Leone se zaměřuje především na venkovské oblasti. Pomáhá tam budovat studny a školí místní muže a ženy, jak je udržovat.