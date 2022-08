Leibovitzová neumí fotit ženy tmavé pleti. "Naučte se alespoň svítit," zní od kritiků

Poté, co 72letá fotografka zveřejnila dva snímky Jacksonové na svém Twitteru, obdržela řadu negativních reakcí. "Prosím, naučte se řádně nasvítit lidi s tmavší pletí," napsal jeden diskutující. Další lidé vyzývali časopis Vogue, pro nějž fotografie vznikly, aby přestal Leibovitzovou na fotografování lidí s tmavou pletí najímat.

Jako problematické vnímají zejména to, že pleť Jacksonové vypadá kvůli špatnému osvětlení šedá a na fotografii se sochou Abrahama Lincolna v pozadí nejde téměř vidět. Novinářka britského deníku The Guardian Tayo Berová také připomněla, že některým kritikům vadí samotná kompozice fotografie, v jejímž středu je právě Lincoln, a ne soudkyně. "Brown Jacksonová je fotografována u příležitosti svého jmenování, zatímco muž, který černošským ženám vůbec umožnil, aby tento post zastávaly, ční vysoko nad její hlavou," dodává Berová kontext.

Leibovitzovou před dvěma lety kritizovali také za fotografie afroamerické gymnastky Simone Bilesové. Podle novinářky Berové jsou stejně nepovedené i fotografie zpěvačky Rihanny nebo Sereny Williamsové. Je přitom přesvědčená, že záměrem fotografky není zachytit ženy tmavé pleti tak, aby nevypadaly dobře. "Leibovitzová se proslavila svými portréty světových lídrů, sportovců nebo hollywoodských hvězd a mnohé z nich zachytila v podobné "tmavé" estetice. Problém je ten, že bělochy je takto schopná zachytit krásně. Ale pro černochy a černošky tento styl zkrátka není vhodný," míní.

To doložili i někteří uživatelé Twitteru, kteří fotografii soudkyně Jacksonové narychlo upravili v počítači nebo dokonce v iPhonu. Její pleť najednou nebyla našedlá, ale karamelová. "Pokud neumíte správně nasvítit tmavé lidi, alespoň se naučte editovat," vzkázal fotografce uživatel, který na fotce podle svých slov pracoval 30 vteřin v softwaru Lightroom.

Berová z The Guardian vyzdvihla Tylora Mitchella, který se v roce 2018 stal vůbec prvním černošským fotografem fotícím pro Vogue. "To je samo o sobě ostudné a ukazuje to na kritický nedostatek diverzity v magazínu. Proč s prací stále oslovují Leibovitzovou, když evidentně není schopná fotit lidi s tmavou pletí, a je k mání spousta talentovaných černošských fotografů a fotografek, kteří sedí v koutě?" ptá se. "Existuje mnoho způsobů, jak zachytit krásu černošských žen, ale to, co dělá Leibovitzová, to zkrátka není," píše.