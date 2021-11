Senátor mě pozval domů a začal líbat, popisuje Abedinová. O obtěžování prý ale nešlo

Huma Abedinová, která pro tehdejší senátorku Hillary Clintonovou pracovala v letech 2001 až 2009, ve své knize Both/And: A Life in Many Worlds popisuje incident se senátorem. Tvrdí v ní, že vzpomínky na něj v sobě "pohřbila" až donedávna. Nejmenovaný senátor poradkyni pozval k sobě domů, vyzval ji, aby si sedla na gauč, a začal ji líbat. O sexuální obtěžování se podle Abedinové nejednalo, uvedl britský The Guardian.

Bývalá poradkyně v knize popisuje svou práci pro Hillary Clintonovou v období mezi lety 2001 až 2009. Tehdy byla Clintonová senátorkou za stát New York. Abedinová v knize popsala, jak byla na společné večeři několika senátorů a jejich poradců, na niž však nedorazili Clintonovi.

"Vyšla jsem ven s jedním senátorem. Zastavili jsme se až před jeho domem a on mě pozval na kávu. Řekl mi, ať si udělám pohodlí na gauči," píše v publikaci. Politik si prý sundal sako, vyhrnul si rukávy a připravil kávu, zatímco si s Abedinovou stále povídali.

"Během vteřiny bylo všechno jinak. Levou ruku mi ovinul kolem ramen a začal mě líbat. Jazyk se mi přitom snažil natlačit do úst a pokoušel se mě položit na pohovku," vypráví pětačtyřicetiletá bývalá poradkyně. Byla prý v šoku a muže, jehož jméno ani politickou příslušnost neuvedla, od sebe odstrčila.

Dále vzpomínala na to, že senátor vypadal překvapeně, ale omluvil se a řekl, že ji "celou dobu špatně chápal". Poté se zeptal, zda chce zůstat. "Pak jsem řekla něco, s čím bych přišla snad jen jako dvacátnice - moc se omlouvám - a odešla jsem, přičemž jsem se snažila působit co nejvíce nenuceně," píše Abedinová.

Senátorovi se prý několik dní vyhýbala, ale přikývla, když se jí zeptal, zda jsou stále přáteli. Incident se jí prý podařilo v sobě pohřbít a téměř jej vymazat z paměti. Vybavil se jí až v roce 2018, když Donald Trump nominoval jako soudce nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha. Toho obvinila ze sexuálního obtěžování akademická pracovnice Christine Fordová.

Vztah se nám podařilo obnovit

V prvním rozhovoru po vydání knihy Abedinová řekla, že chování senátora nepovažuje za sexuální obtěžování. "Šla jsem k němu domů, byl to člověk, kterého jsem znala, a bylo mi s ním velmi dobře. Polibek byl pro mě šokující, protože jsem mu upřímně věřila," řekla pro americkou televizi CBS.

"Neměla jsem pocit, že mě sexuálně obtěžoval. Potřebovala jsem se od toho incidentu oprostit. On se velmi dlouho ujišťoval, že jsem v pořádku, a podařilo se nám náš vztah obnovit," uzavřela.

