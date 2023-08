Expartner musí ženě zaplatit miliardy za zveřejnění jejích lechtivých snímků

Když v roce 2021 skončil pětiletý vztah, zhrzený Marques Jamal Jackson se rozhodl své bývalé partnerce pomstít. Lechtivé snímky, které mu celé roky posílala, zveřejnil na internetu a také rozposlal členům její rodiny a známým. "Do konce života se budeš snažit vymazat z internetu, ale nepodaří se ti to. Každý, koho kdy potkáš, se to dozví a bude tě hledat. Šťastný lov," stálo v textové zprávě, kterou bývalé lásce poslal. A teď za to, podle zpráv BBC, draze zaplatí.

Přestože právní zástupci ženy, jež je v soudních dokumentech vedená pouze jako D. L., požadovali odškodnění ve výši "pouze" 100 milionů dolarů (přes 2,2 miliardy korun), soud se rozhodl jinak. Z důvodu "kombinace zneužití sexuálního charakteru a psychického týrání" přistoupil k exemplárnímu potrestání, které má podle usnesení působit i jako varování do budoucna.

Jackson, který byl mimo jiné také obviněn z toho, že měl přístup k ženinu telefonu, účtům na sociálních sítích a e-mailu a také ke kamerovému systému v domě její matky, který používal ke sledování, tak bude muset expartnerce vyplatit miliardu a dvě stě milionů dolarů, což je v přepočtu neuvěřitelných 27 miliard korun. "Ačkoli rozsudek v tomto případě pravděpodobně nebude vymožen, odškodňovací verdikt vrací D. L. její dobré jméno," uvedl v prohlášení hlavní právník poškozené Bradford Gilde.

V roce 2016 nahlásilo přibližně deset milionů Američanů, že se stali oběťmi nedobrovolného - neboli pomstychtivého - porna. Mnoho z nich jsou ženy ve věku 18 až 29 let, uvádí se ve studii institutu Data & Society Research Institute.