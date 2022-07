"Moje pohlaví je proměnlivé," říkají o své binaritě seriálová lady Diana

Emma Corrinová uskutečnili coming-out minulý rok na Instagramu, když v tichosti na svém profilu uveřejnili zájmena they/them (oni), kterými odkazují na to, jak by si přáli být oslovováni. "Nevnímáme pohlaví jako něco fixního. A nevíme, jestli vůbec někdy budeme. Možná že to pro nás vždy bude něco proměnlivého," říkají v rozhovoru pro Vogue šestadvacetiletá Corrinová , kteří za seriálové ztvárnění princezny Diany získali minulý rok Zlatý glóbus.

"Cítíme se mnohem viditelnější, když jsme označováni jako 'oni', ale naši nejbližší přátelé nám říkají 'ona'. A je nám to jedno, protože víme, že nás znají," zmiňují v interview Corrinnová, kteří právě natáčí pro Netflix snímek Milenec lady Chatterleyové podle stejnojmenného románu z 30. let. "Museli jsme nosit podprsenky a bylo to docela těžké. Ale jsme herečka a je to naše práce. S kostymérkou jsme se opravdu smáli, když jsme si je oblékali," vysvětlují k natáčení.

V dřívějším rozhovoru pro magazín Glamour promluvili také o svém dětství. "Když jsme dospívali, byli jsme tomboy (dívka, která vykazuje vlastnosti tradičně připisované klukům, nosí maskulinní oblečení a zabývá se "klučičími" aktivitami - pozn. red.). Do třinácti nebo čtrnácti let jsme odmítali nosit dívčí oblečení. Ale chodili jsme do dívčí školy, což mělo výhodu v tom, že jsme necítili žádný tlak, abychom se zalíbili klukům. Nikdy jsme do školy nechodili s make-upem a taky nás nezajímal. I teď se cítíme lépe bez něj."

