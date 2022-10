Počítačové hry neodrážejí reálný vzhled, vadí dívkám. Ovlivňuje to jejich sebedůvěru

Na konci září kosmetická společnost Dove ve spolupráci s organizací Women in Games a Centre for Appereance Research (CAR) publikovala výzkum o dívkách a herním průmyslu. Šedesát procent dotázaných hráček uvedlo, že je podle nich klíčovým problémem ve virtuálních světech nedostatek rozmanitosti, kvůli čemuž se cítí nezastoupené. Pětatřicet procent mladých dívek uvedlo, že to má vliv na jejich sebedůvěru.

"Ženské charaktery jsou v počítačových hrách velmi často redukovány do stereotypní reprezentace krásy. Nebo jsou sexualizované, což ovlivňuje sebevědomí žen a dívek," píše se na webových stránkách společnosti Dove. Ženy a dívky podle průzkumu z roku 2019 tvoří 46 procent hráčské komunity.

Tvůrci her přispívají k vytváření předsudků

Dove provedl výzkum v rámci kampaně Real Virtual Beauty, která poskytuje školicí kurzy herním tvůrcům. Cílem je, aby ve svých hrách reflektovali rozmanitost a vyhnuli se tak posilování stereotypů a předsudků v herním designu. Výstupem kurzu bude vytvoření galerie herních postav odrážející autentické ženy a dívky.

Kosmetická společnost tak reaguje na další výsledky výzkumu, které ukázaly, že 60 procent mladých dívek by se cítilo sebevědoměji, kdyby herní postavy odrážely reálné lidi. Až polovina dotázaných rodičů se obává, že tyto problémy mohou negativně ovlivnit postoje jejich dítěte do budoucna.

Dove společně s kampaní také představil vlastní nezpoplatněnou hru pod názvem SuperU Story: "První videohra na světě speciálně navržená tak, aby vybavila mladé dívky nástroji, které potřebují k boji proti nízkému sebevědomí," prezentuje kosmetická značka na svých stránkách. Hráčky si v ní mohou zvolit své vlastní avatary s různými tóny pleti, schopnostmi, typem těla či tělesným postižením.

