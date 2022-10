Dianě by se Harryho žena nelíbila, Meghan si ho ukradla, tvrdí královský fotograf

Britský královský fotograf byl někdejší ženě britského krále Karla III., princezně Dianě, údajně velmi blízký a ona sama jeho práci obdivovala. Swannell je autorem fotografie Diany s jejími syny Williamem a Harrym z roku 1994.

Princezna Diana zemřela v roce 1997 a manželky svých synů tak nikdy nepoznala. John Swannell je ale přesvědčen, že by se jí vévodkyně Meghan nezamlouvala. "Nemyslím si, že by se jí líbila. Myslela by si, že jí syna ukradla," uvedl pro britský bulvární deník The Daily Mail. Swannell tvrdí, že se princ Harry, vévoda ze Sussexu, stal po sňatku s vévodkyní ze Sussexu loutkou.

Tvrdí také, že vévodkyně Meghan byla pevně rozhodnutá, že si v Británii najde manžela. "Podle všeho měla jasný plán," řekl o příchodu Meghan Markleové do britské královské rodiny.

Meghan chtěla využít příležitosti

Uvedl, že jako herečka nebyla příliš známá, a tak se při seznámení s princem Harrym rozhodla využít příležitosti. "Je velmi chytrá, to je jasné. A ví velmi dobře, co dělá," řekl fotograf.

Princ Harry se seznámil s americkou herečkou Meghan Markleovou v roce 2016 a o dva roky později se vzali na hradě Windsor. V roce 2019 přišel na svět jejich syn Archie Harrison, v roce 2021 pak dcera Lilibet Diana.

Před dvěma lety odstoupili ze svých rolí pracujících členů britské královské rodiny a odstěhovali se do Spojených států.

John Swannell fotografoval téměř všechny členy britské královské rodiny, vyjma princezny Margaret, sestry zesnulé královny Alžběty II. Před deseti lety pořídil fotografie královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa u příležitosti 60. výročí korunovace dnes již zesnulé britské královny.