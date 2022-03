S dětmi o válce mluvte, jejich vnímání umí překvapit. Pocit bezpečí zajistí plánování

Přestože nesledují zprávy ani nečtou komentáře na internetu, vnímají naši neverbální komunikaci, projevy těla, prozrazující napětí v naší společnosti. Děti stejně jako dospělí prožívají obavy, strach, smutek i nejistotu. Jak moc je důležité s dětmi o válce mluvit, poukazuje Centrum Locika, které shrnulo rady, jak s nimi o konfliktu na Ukrajině mluvit. Jak ratolestem dodat pocit bezpečí a uklidnit je, naopak kterým formulacím bychom se měli vyvarovat?

Jak upozorňuje dětská psycholožka a speciální pedagožka Eva Šimotová, u nejmenších dětí se může objevit zvýšená fixace na rodiče, mohou se dostavit i potíže s usínáním, noční pláč nebo potíže s vyměšováním. "Děti školního věku se ve stresu často potýkají se ztrátou zájmu, neschopností se soustředit, zhoršením paměti, nárůstem školních neúspěchů, mohou být agresivní, vzdorovité, pasivní, vyhýbat se povinnostem, případně se mohou přidružovat i fyzické potíže jako bolesti hlavy, zad, trávicí potíže, kožní problémy a podobně, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy nebo třeba deprese," vyjmenovává odbornice, která ve spolupráci s hračkářstvím Kidtown, určeným pro děti s ADHD a poruchami autistického spektra, rovněž sepsala pravidla pro tyto případy.

Dodávejte informace, dbejte na vnitřní klid

Ve chvíli, kdy děti jeví zájem o dění ve světě, poskytněte jim úměrně jejich věku informace. Mluvte pravdu, nebojte se přiznat, že něco nevíme. Informace ale dávkujte pomalu, aby dítě mělo prostor vše dobře vstřebat. Na začátku se zeptejte, co všechno o situaci vědí, nepřerušujte je, a pokud mají tendence vyjádřit i svůj strach, naslouchejte jim. Ubezpečte je, že jste tu pro ně a nezpochybňujte jejich pocity.

Pečlivě posuzujte, zda dítě pro svůj vlastní klid vyžaduje co nejvíc informací, aby se cítilo bezpečně, nebo naopak je kvůli své zvýšené citlivosti potřeba dávkovat zprávy o události pomaleji a s větším rozmyslem.

Rovněž je v takové situaci důležité, abyste dětem dali najevo, že chápete, že jsou zmatené a neklidné. Řekněte jim, že pocity, které mohou prožívat, jsou normální reakcí na nenormální situaci, jakou válka je. Mnohdy dětem pomůže ve zpracování vlastních pocitů kreativní vyjádření - například ve formě kresby, vytvořením básně či povídky, rovněž lze nepříjemnou vnitřní nervozitu zformovat do hry.

Neformulujte stereotypy a podceňování pocitů

Jakmile dítě vyjadřuje strach nebo obavy, přijímejte je s pochopením. Vytvořte bezpečný prostor, ve kterém se mohou se svými negativními pocity svěřit. Nepoužívejte věty typu: "Nic se neděje." Nebo "všechno bude dobré" či "nemáš se čeho bát". Těmito vyjádřeními dítě nabyde dojmu, že jeho emocionální vnímání není správné a ani důležité.

Rovněž se vyvarujte škodlivých stereotypů a generalizací. Dítě by mělo vědět, že ne všichni Rusové jsou špatní. Zvlášť pokud mezi spolužáky nebo kamarády jsou lidé právě z inkriminovaných oblastí, neznamená to, že mají s válkou něco společného. Učte své děti citlivému přístupu k ostatním spolužákům, kteří mohou napjatou událost prožívat v rámci rodiny, ať už mají příbuzné na Ukrajině, nebo Rusku.

Zajímejte se, co prožívají a co si myslí

V případě, že vaše dítě prožívá strach, pomozte mu pojmenovat to, co se v něm děje. "Je normální mít strach." nebo "Musí to být náročné to tak často poslouchat." Vnímejte i jejich žádosti, co by se rády ještě o situaci dozvěděly. Podělte se s nimi o své názory a pocity ohledně konfliktu na Ukrajině.

Menším dětem můžete vyjasnit i své emoce slovy. Například: "Je toho dneska na mě moc, promiň, že ti nevěnuji dostatek pozornosti." V případě starších dětí si s nimi povídejte a buďte otevření jejich názoru. Veďte je i k tomu, že názory mohou být odlišné, že se rovněž mohou objevit dezinformace. Společně můžete sledovat události, komentovat je a diskutovat.

Starším dětem a dospívajícím rovněž v takové situaci pomůže, když jim ukážete nebo společně vymyslíte způsob, jak být nápomocní - vyvěsit vlajku, sdílet možnosti podpory na sociálních sítích, nabídnout pomoc ukrajinskému spolužákovi a tak podobně. Získají tak pocit, že mohou být užiteční a mají možnost se na vývoji události podílet. Ukažte dětem příklady lidí a organizací, které pomáhají.

Nezapomeňte na vlastní stabilitu

Podporujte položky v rámci vlastního režimu, které jsou stabilní a vykazují neměnnost. Může se jednat o docházení na kroužky, plánování víkendu. Aktivně vyhledávejte spolu s dětmi pozitivní zážitky. Tyto body pomáhají udržovat pozitivní mysl a zabraňují černým scénářům.