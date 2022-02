Těžké chvíle a děti jen na zápůjčku. Tak se změnily životy Čechů během jednoho roku

Pospíšilová se netají tím, že i když se snaží myslet pozitivně, občas přijde propad, kdy se ptá po smyslu svého života. „Vše je ale hlavně o sebedisciplíně. Pokud chcete v životě něco změnit, obrat nepřijde přes noc. Je třeba tomu jít naproti a opravdu se nevzdávat, protože zkoušeni jsme stále všichni,“ svěřuje se matka pěti dětí a popisuje metodu, která ji udržuje v psychické pohodě: „Základ je u mě pohyb, trénink pozitivní energie a tvoření kvalitních a respektujících mezilidských vztahů. Všechno jde v životě naučit a přepsat. I to, co mnozí považují za nevratné a nezměnitelné. Vše je jen o silné vůli, tréninku, odvaze a vášni, která nás žene vpřed i ve chvílích, kdy se cítíme být ztracení.“

Přestože Pospíšilovi nemají dostatek finančních prostředků, žijí aktivním životem. „S dětmi býváme často venku, nejvíc je baví chodit večer s čelovkami,“ popisuje Pospíšilová, která rovněž vede ve vesnici Strání přírodovědno-turistický kroužek Zálesáček. „Kromě toho roznášíme obecní Zpravodaje, pomáháme jednotlivcům s úklidem a hlídáním dětí a pořádáme výpravy s dobrodružným zaměřením i pro ostatní děti,“ říká mladá žena, která ve svém volném čase ráda běhá a chtěla by se dokonce i zúčastnit charitativního běhu, aby pomohla těm, kteří to potřebují. „Obrovsky moc si vážím toho, jakou podporu jsme dostali. Moc ráda bych proto někomu pomohla i já,“ vysvětluje.

První krok k lepší existenční situaci a „normálnímu“ životu se Pospíšilové podařilo na podzim minulého roku vyřešit koupí domu, na nějž se vybraly peníze díky dvěma sbírkám v nadačním fondu Znesnáze21. Letošní rok by se devětatřicetiletá žena chtěla zaměřit na budování své finanční stability. „Finanční tlak a stres s tím spojený mě bohužel provází už dlouhá léta. Na druhou stranu nebýt tohoto tlaku, těžko by mě to donutilo k tomu něco změnit. Nic váš totiž k akci nepřiměje více než stresující okolnosti,“ říká.

V posledním roce vidí Pospíšilová u sebe největší posun ve vyšším sebevědomí a odhodlání. „Nelituji jediného kroku, který jsem kdy udělala, a ničeho, čím jsem si prošla. Ať už je můj život diskutovaný, jak chce, a je na něj nahlíženo různě, je to jen jeden z mnoha příběhů, které se prostě reálně dějí,“ podotýká pětinásobná matka a dodává, že přestože tlak společnosti a okolností na ni byl obrovský, ji samotnou to velmi posílilo. „Dostala jsem se až do bodu, kdy mohu konečně začít stavět nové, pevnější a kvalitnější základy života, o kterém sním a věřím, že si ho mohou dovolit i mámy či tátové samoživitelé.“

„Uvědomila jsem si, že se nemůžu spoléhat jen na to, jestli mi někdo zvenčí umožní zapojit se do pracovního procesu,“ popisuje Pospíšilová. „Proto jsem se rozhodla, že v sobě vybuduju schopnost vytvářet si takové příležitosti sama na základě toho, co mám k dispozici, co žiji a jak můžu pomoci druhým. Každý máme něco, čím můžeme být užiteční,“ dodává máma třináctileté Elišky, jedenáctileté Aničky, devítileté Evy, sedmiletého Kuby a čtyřletého Vojty.

Matce pěti dětí vadí stigma ženy, která jen natahuje ruce, aby jí pomohlo okolí. Chtěla nastoupit do zaměstnání, ale podle jejích zkušeností jen málokdo do pracovního úvazku přijme ženu, která byla posledních třináct let doma s dětmi. Problémem bylo rovněž i případné dojíždění, devětatřicetiletá samoživitelka žije s dětmi v malé vesnici v Bílých Karpatech. Jestli je ale něčím Zuzana Pospíšilová inspirující, je to její touha dělat si život krásný i přes veškeré těžkosti. Kromě toho, že chodí téměř denně běhat, podniká s dětmi výpravy do přírody a v létě s nimi spí pod širákem, si nakonec rozhodla vytvořit pracovní příležitost sama.

Když jsme před rokem dělali první rozhovor se samoživitelkou Zuzanou Pospíšilovou, vybírala v tu dobu ve veřejné sbírce finanční prostředky, aby si mohla pořídit dům. To se jí nakonec podařilo. Získala dva miliony korun a její život s dětmi se minulé léto přesunul do vysněného domova na východě republiky…

Pěstouni: Stále vnímáme, že jsou kluci půjčení. Máme strach. Naše zákony jsou otřesné

Manželé Všianští vždy toužili po velké rodině, a protože se jim toto přání nedařilo vyplnit biologicky, rozhodli se stát pěstouny. Vedle třináctiletého vlastního syna Vítka od dubna minulého roku vychovávají sourozence Matěje a Lukáše. Jejich příběh jsme sledovali celý rok, od vyčerpávajících jednání s českými úřady přes šťastné rozhodnutí soudu, že kluky dostali do péče, až po první společné prázdniny a nástup do mateřské školy a základní školy. Vyplnil se tak Všianským sen o početné a šťastné domácnosti?

„Jsme jiní úplně ve všem. Kromě toho, že jsme pár kil přibrali a nebyli půl roku u kadeřníka, více přemýšlíme,“ odpovídá Ivana Všianská na otázku, jak je rok, kdy se rozhodli stát pěstouny, změnil. „Máme život více protkaný strachem, stále vnímáme, že jsou kluci půjčení, a cítíme za ně větší zodpovědnost,“ popisuje Ivana, na kterou navazuje její manžel Norbert. „U Víti jsem tohle vůbec nezažíval. Do tohoto roku jsme rodičovstvím vlastně jen tak proplouvali. Například když mám vyzvednout kluky z kroužku, ženu z práce, protože se bojím, abych nepřijel pozdě a kluci neměli strach a třeba někam neodešli,“ dává příklad Norbert. Jak vypadá celý proces: od žádosti po získání dítěte 1 Návštěva sociální pracovnice na sociálním odboru, oddělení sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště žadatele. Ujasnění si představ a motivací k pěstounské péči. 2Podání žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny. 3Sociální pracovnice si domluví s žadateli návštěvu v rodině. 4Komplexní podklady s doporučením putují na příslušný krajský úřad. Zde dochází k psychologickému posouzení žadatelů týmem odborníků. 5Žadatel je zařazen do přípravy pro pěstouny, dozví se zásadní informace o fungování pěstounské péče, setká se s dalšími zájemci o pěstounskou péči, případně pěstouny z praxe a zkušenými pracovníky z oblasti náhradní rodinné péče. 6Po ukončení přípravy a úspěšném odborném posouzení je žadatel zařazen do evidence osob vhodných stát se pěstouny (obdrží formální rozhodnutí příslušného krajského úřadu). 7Poté vyčkává na situaci, kdy je sociální pracovnicí kontaktován, že je pro konkrétní dítě vybrán jako vhodný pěstoun. rozbalit Čtyřicetiletí manželé zároveň zdůrazňují, že mít doma pětiletého Lukáše a sedmiletého Matěje (jejich jména jsou v článku změněná z důvodu ochrany údajů - pozn. red.) je především velká radost a že jim malí sourozenci všechny vrásky, způsobené zdlouhavými a obtížnými jednáními s úřady ze začátku minulého roku, během posledních měsíců vyhladili. „Naše zákony jsou někdy otřesné. Ale když to přečkáte, tak od verdiktu, že kluky dostáváte do péče, zažíváte jen krásné chvíle,“ shodují se Všianští, kteří žijí v Kloboucích u Brna. Nejsou jen oni dva a proti nim celý svět Norbert si dal od začátku jasný cíl, a to ukázat malým chlapcům pravý klučičí život - chodit do lesa, vyrábět zbraně a spát pod stanem. Chtěl, aby si konečně začali užívat dětství a dopřál jim to, co doposud nedělali. V létě tak například byli společně na takzvané chlapské jízdě, kdy se mužské osazenstvo rodiny vydalo na čundr a Matěj a Lukáš poprvé na zádech nesli krosnu a spali ve stanu. O letních prázdninách se také naučili plavat a byli poprvé na dětském táboře, kde manželé Všianští působí jako vedoucí. Tam se je rozhodli naučit, že nejsou jen oni dva a proti nim celý svět.

Jak šel čas s pěstouny Všianskými březen 2018Všianští poprvé navštívili Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), získali zde potřebné formuláře k vyplnění srpen 2018pracovnice z OSPOD navštívila Všianské v domácnosti, kontrola formulářů leden 2019druhá návštěva v domácnosti, pohovor se všemi členy rodiny červen 2019úvodní rozhovor na Krajském úřadě v Brně červenec – srpen 2019absolvování semináře v centru Triada pro budoucí pěstouny a osvojitele září 2019psychologické vyšetření listopad 2019 až červen 2021manželé Všianští usilují o rozšíření spisu z osvojení o dlouhodobou pěstounskou péči; opětovné vyplnění formulářů, seminář v Triadě, psychologické vyšetření, návštěva OSPOD červenec 2020zařazení mezi uchazeče prosinec 2020telefonát oznamující, že jsou k dispozici bratři do pěstounské péče leden 2021Všianští se poprvé setkávají s kluky březen 2021soudy o svěření do předpěstounské péče a seznámení s biologickými rodiči duben 2021kluci se stěhují k Všianským v rámci předpěstounské péče červen 2021soudy o svěření do dlouhodobé pěstounské péče a svěření chlapců do péče rozbalit

„Vadilo nám, že kluci všechno dělali spolu. Jeden řekl, že si jde malovat, a tak šel i ten druhý. Při fotbale to často vnímali tak, že jsou oni dva a zbytek jsou nepřátelé. A bylo jedno, jestli to byl jejich tým, nebo tým protivníka. Dítě by nemělo zažívat pocit, že jsem jen já - nebo jen my dva - a ostatní jsou proti nám,“ popisuje Norbert Všianský chování chlapců, na němž společně zapracovali. „Teď už je to dobré. Už vědí, že i ti, co proti nim hrají, jsou jejich kamarádi,“ říká s pýchou.

Můžu si je pomazlit?

V prvním rozhovoru z března minulého roku se manželé také svěřovali s tím, že si z počátku nebyli jistí, co si ke klukům mohou dovolit. Norbert přiznal, že byl zmatený. „Pokaždé se rozhoduju, jestli je můžu zvednout, pomazlit se, nebo mám ještě vyčkat. Je to těžké, protože si říkám, co když ho nevezmu a on si bude myslet, že ho nechci, nebo ho zvednu, když budu mít chuť, a on si bude myslet, že na něho tlačím? Zároveň na ně nemůžu být pořád jen zlatý a přemýšlím, jak to udělat, když potřetí neposlechnou. Vítek už ví, že když štěknu, tak nejsem zlý, ale znamená to, že už má třeba opravdu pohnout,“ svěřil se na začátku minulého roku. Dnes společně se svou ženou popisuje „neuvěřitelný posun“.

„Kluci se sami od sebe chodí za námi pomazlit. Není to už jen ta naučená básnička: ‚Mám tě rád, hezky se vyspinkej a dobrou.‘ Například teď o víkendu jsem slyšel, jak říkají, že ‚až strejda vyleze z postele, tak mu musíme hned říct, co se nám povedlo.‘ Takové momenty mě hřejí na srdci,“ popisuje Norbert, kterého doplňuje manželka Ivana: „Lukášek mi teď například donesl namalované srdíčko ze školky a nedávno říkal, že až bude velký, tak si chce postavit dům vedle domu našeho Víti. Myslím si, že kdyby se kluci necítili dobře, tak by takové věci nedělali a neříkali. Dětská dušička to neumí nahrát,“ míní Ivana. Malí bráchové skvělé vychází také s třináctiletým Vítkem, který si i přes svůj pubertální věk užívá roli staršího bráchy a pravidelně je vyzvedává ze školy a kroužků.

Škola byla škaredé slovo

Manželé se také v loňském rozhovoru svěřovali s obavou z nástupu kluků do školky a do školy, které až do minulého roku nenavštěvovali. Pro Matěje byla škola zpočátku škaredé slovo, nechtěl, aby se o ní doma vůbec mluvilo, ale dnes už se do ní těší, a to i díky pečlivé přípravě Všianských, kteří s ním například průběžně už během celého léta nakupovali školní pomůcky.

Kolik dětí a pěstounů je v Česku? K 31. 12. 2021 bylo v pěstounské péči na 15 401 dětí, v pěstounské péči na přechodnou dobu celkem 504 dětí. Počet osob vykonávajících pěstounskou péči v Česku je 11 655, přechodných pěstounů 732. V roce 2011 bylo v pěstounské péči 9818 dětí, a to konkrétně u 8904 rodin.

Vedle toho chodí oba sourozenci do skautského a hasičského kroužku, ten starší ještě navíc do včelařství. Ivana se přesto svěřuje s tíhou zvýšené zodpovědnosti: „Člověk pořád přemýšlí nad tím, jestli neměl třeba něco udělat jinak nebo jak to udělat, aby se kluci cítili ještě líp, aby byli co nejvíce spokojení. Nechceme, aby to vypadalo, že jsou hloupí nebo že to nezvládáme. Přece když je to váš potomek, tak si řeknete: ‚No, tak jsme takoví rodiče.‘ Ale teď je to půjčené dítě.“

Během uplynulého roku se vyjasnila také komunikace s biologickými rodiči, která pěstouny stresovala a trápila. Stávalo se, že často volali v momentech, kdy se s nimi rodina nemohla spojit. Všianští se tak společně se sociální pracovnicí, doprovodnou organizací a biologickými rodiči sešli a nastavili konkrétní dny a časy, kdy si biologická máma a táta mohou s dětmi zavolat. Všianští zdůrazňují, že si velmi váží pomáhající organizace i sociální pracovnice, které jim do života vstoupily a celou dobu byly oporou. Ivana dojatě zmiňuje, že její kolegové klukům tajně pořídili dva počítače a je jim vděčná za to, že ji v rozhodnutí být pěstouny podporovali.

Ivana a Norbert se shodují v tom, že jejich vztah byl hezký už před přijetím kluků do rodiny, protože ale teď pečují o více dětí, které je potřebují, mají k sobě ještě blíž. Největší dar pro ně je, že se o sebe starají všichni navzájem. „Myslím si, že naše budoucnost bude krásná, ať už to dopadne jakkoliv. I když jsme letos zažívali těžké chvíle a někdy měli chuť vrátit své rozhodnutí zpátky, byl to nádherný rok. Byl plný radosti, života a štěstí. A to je ono. Co víc můžete od života chtít,“ uzavírá Ivana.