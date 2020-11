Užívání technologií u dětí vzrostlo o 500 procent. K závislosti může být jen krůček

Podle studie americké organizace ParentsTogether narostlo užívání technologií u dětí během pandemie o 500 procent. Počítače, tablety i mobily sice používají ke studiu, ale zejména ve volném čase. Podle Lidije Zavoralové, autorky knih pro děti o užívání technologií, nemá smysl dětem jejich používání zakazovat. Pokud si zvyk nadužívání technologií během pandemie děti nepřenesou do doby po ní, podle odbornice jim to nemusí uškodit.

Je to přirozené - trávíte celý den s dětmi doma a v určitý moment potřebujete soustředěně dokončit svou práci nebo si jednoduše odpočinout. Jako řešení dáte svým dětem do ruky tablet, mobil nebo počítač, ať už na hraní her, sledování krátkých videí, nebo třeba k tomu, aby se dívaly na film či pohádku. Zmíněná studie, provedená na třech tisících rodičích, ukázala, že doba, kterou děti u obrazovek stráví, vzrostla o 500 procent a 85 procent rodičů se obává, jaké bude mít sledování monitorů na jejich potomky dopady. Tento čas je totiž navýšený nejen o studium on-line, ale také o volný čas, který děti kvůli pandemii tráví především v domácím prostředí.

"Určitě nemá smysl dětem technologie zakazovat, dítě by ale nemělo používat telefon, tablet nebo počítač bez dozoru rodičů minimálně do třinácti let. Stačí, abyste si nastavili, že bude přístroj používat vždy v obývacím pokoji, a zajímavé dokumenty, pohádky nebo hry vybírejte společně. Hru si také zahrajte dříve než dítě, ať zjistíte, jestli je obsah vhodný a není proti vaší filozofii. Nemusí jít jen o násilí, ale třeba také o to, že nechcete, aby dcera vyrostla na pohádkách o Popelce, které říkají, že všechny problémy zmizí, když se objeví bohatý princ a ona si oblékne drahé šaty," zdůrazňuje Lidija Zavoralová, která napsala osm knih pro děti ve věku dvou až deseti let Swich z říše za monitorem o moderních technologiích.

Závislost vzniká, když dáte dítěti přesné časové ohraničení

Podle zprávy WHO vydané v dubnu 2019 by neměly děti ve věku od jednoho roku do pěti let trávit v kontaktu s moderními technologiemi více než hodinu denně, pro starší děti už limity nastavené nejsou. Pro rodiče je proto důležité najít balanc mezi tím, aby technologie nevnímaly jako nepřátele svých dětí, a mezi tím, kdy může jejich nadměrné užívání způsobovat mentální problémy jako úzkost či depresi.

Lidija Zavoralová vidí jako jedno z řešení, aby rodiče dětem v užívání technologií nedávali konkrétní a přesný časový plán. "Nepravidelnost je základní kámen v zabránění vzniku závislosti. Například znám případ, kdy maminka dovolovala synovi tablet jen u snídaně každý den a byla hrdá, že ho používá jen patnáct minut denně. Když ale jedno ráno vynechala, syn dostal takový hysterický záchvat, že jej málem odvezla sanitka. Odpovědí je tak nepravidelnost, ať si dítě klidně hraje pár hodin, ale pak třeba několik dní nic. Každé dítě se samozřejmě chová jinak, ale pokud je rozrušené až hysterické, když mu tablet nedáte, je čas na abstinenci," podotýká.

Důležité je si podle ní také uvědomit, že je každé dítě individuální a je třeba ke každému přistupovat zvlášť, stejně tak jako vysvětlit staršímu dítěti, co může mladší sourozenec sledovat a co ne. "Sama mám čtyři děti a každé z nich má jinou náchylnost ke sledování kvant pohádek, hraní her nebo telefonování. Kromě poučení staršího sourozence je také dobré pobavit se s rodiči dětí, se kterými se naše děti stýkají, o tom, jaké hry spolu budou hrát," říká Zavoralová.

Pár měsíců nadměrného užívání technologií nemusí dítěti uškodit

Podle autora knihy Distracted - Why Students Can’t Focus and What You Can Do About It Jamese Langa by se rodiče neměli trápit tím, že u her, sledování videí, filmů nebo seriálů teď jejich děti tráví více času. Důležité podle něj je, aby si tyto zvyky nepřenesly do doby po pandemii a nebyly na úkor důležitých aktivit pro rozvoj dětí, jako je pohyb a styky s ostatními dětmi.

Lidija Zavoralová Odbornice na tématiku dětí a rizik internetového světa a světa chytrých zařízení a sociálních sítí.

Strávila 15 let v IT businessu, mimo jiné pracovala v Alza.cz jako strategická obchodní konzultantka.

Vydala sérii knížek zaměřených na prevenci nebezpečí na internetu Swich z říše za monitorem, který má s podobnými úskalími seznámit děti i rodiče.

Na toto téma přednáší na konferencích a ve školách.

Několik měsíců nadměrného času stráveného u technologií totiž podle něj nepřekoná jinak ve větší míře zdravě strávené dětství. To vysvětluje neuroplasticitou lidského mozku, která se adaptuje na nové okolnosti. Změny, které se tak objeví během měsíců strávených v karanténě, nemusí být permanentní, protože až se situace, ve které se děti pohybují, změní, mozek se jí opět přizpůsobí.

Součástí zdravého života je tak podle odborníků i umírněné používání technologií, důležité ale je, aby měli rodiče pod kontrolou, co děti sledují, a případné závislosti předcházeli prevencí. "Rodičům doporučuji hledat na internetu, protože se každý měsíc objeví nové aplikace a nástroje, jak děti před nevyžádaným obsahem chránit. Také je dobré s nimi o tomto otevřeně debatovat. Netflix i HBO nabízí způsoby, jak obsah limitovat, nicméně neexistuje jednoduchý návod. Jako rodič se musíte v jednom kuse vzdělávat, protože se objevují nové problémy, ale také nová řešení a vy byste měli být pro své dítě vzdělaným poradcem, nikoliv líným zakazovatelem," uzavírá Zavoralová.