Děti Williama a Kate mají "obyčejnou" výchovu. Rodiče jsou jejich nejlepšími přáteli

Carol a Michael Middletonovi razí myšlenku, že rodiče by pro své děti měli být nejlepšími přáteli. A touto radou se podle magazínu OK řídí i jejich dcera s manželem.

Podobně o svých rodičích mluví sama princezna z Walesu, která na své dětství vzpomíná jako na velmi šťastné. "Když bylo Kate něco málo přes dvacet, zařadila své rodiče na seznam svých nejlepších přátel. Toho se snaží dosáhnout i u svých dětí," tvrdí odborník na královskou rodinu Duncan Larcombe.

Podle něj je vliv "middletonovského" přístupu na tři děti evidentní, ačkoliv výchova nejstaršího George se částečně podobá i té, která formovala prince Williama, protože je stejně jako on budoucím králem. Autorka knih a pořadů o královské rodině Katie Nichollová zase tvrdí, že nejstarší syn sice ví, že jednou bude panovníkem, ale rodiče na něj nechtějí předčasně nakládat velkou odpovědnost.

Rodina si je podobně jako Middletonovi mnohem bližší, než je mezi královskými členy běžné, míní Larcombe.

Děti prince a princezny z Walesu jsou však na rozdíl od Middletonových vystaveny velkému zájmu médií a veřejnosti, kterému musí jejich rodiče alespoň částečně vycházet vstříc.

Larcombe je však přesvědčený, že kdyby to bylo možné, chránili by William a Kate své děti před zraky médií úplně. Sourozenci podle něj mají to nejobyčejnější dětství ze všech členů královské rodiny, což dokládá i nedávné stěhování Williama a Kate do Windsoru, kde děti mají více klidu a soukromí.