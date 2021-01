Překvapení seriálových hereček i zkušených modelek: Které Češky očekávají potomka?

Česká modelka Karolína Kurková oznámila v prosinci na svém Instagramu příchod třetího dítěte. Zveřejnila fotografii, na které je zachycená nahá a s rostoucím bříškem. "S nadšením oznamujeme nadcházející příchod dalšího miminka do naší rodiny. Sdílela jsem s (časopisem) Glamour exkluzivní článek o mých zkušenostech z těhotenství a jak se to současné liší od předešlých… Moc děkuji za všechna vřelá přání. Nemohli jsme být šťastnější nebo více nadšení z nového přírůstku do rodiny," napsala modelka, která už vychovává dva syny.

