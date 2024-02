Někdo je slaví, někdo tutlá. Jak s dcerou promluvit o intimních tajemstvích

Rodiče se občas dostávají do stresu, když mají s dětmi mluvit o sexualitě. Pokud jste jedním z nich, nejspíš zvažujete, co byste dětem měli říct a jak se do tématu pustit. Rady, jak se bavit s dcerami o menstruaci, pohlavních orgánech či tělesných rozdílech, přináší praktický pracovní sešit, který vypracovala socioložka Lucie Jarkovská ve spolupráci s českou značkou Gynella.