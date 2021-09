Dámské sportovní oblečení: Jak jej vybrat?

Vybírejte podle sportu

Díky různému zpracování sportovního oblečení je při výběru zvážit, k čemu ho chcete využívat. Něco jiného totiž oceníte při józe, v posilovně nebo třeba při běhu. Zatímco někdy stačí běžné pohodlné oblečení, při náročnějších sportech je třeba investovat do kvalitních kousků, které vás navíc při cvičení podpoří. To se týká hlavně sportovní obuvi.

Na jógu, různé protahování, či různé cvičení oceníte lehké sportovní legíny, které jsou hlavně pohodlné. Snažte se volit nevýrazné kousky, při józe je totiž soustředit se také na mysl, nikoliv jen na tělo. Důležité je i spodní prádlo - sportovní modely vám poskytnou dostatek prostoru k pohybu, podprsenka s kosticí či nevhodně zvolené kalhotky mohou celé cvičení zkomplikovat.

Při aerobních sportech jako je běh, či třeba i posilovna, volte upnuté oblečení, které nebude nikde překážet. Snažte se vybírat kalhoty, které dobře odvádí pot, to stejné platí i pro tričko. Při těchto aktivitách byste rozhodně neměly zapomenout na sportovní podprsenku. Ta totiž poskytne ňadrům potřebnou oporu, přičemž nikde netlačí a je pohodlná.

Kvalitní obuv

Téměř při každém sportu je nezbytností také kvalitní obuv. Sportovní obuv volte podle toho, k jakému sportu ji chcete využívat. Pro běh jsou nezbytné, poskytují nohám oporu, a předchází tak riziku zranění. I při jiných pohybových aktivitách je však třeba, aby nohy byly zpevněné. Získáte tak stabilitu a vyhnete se nepříjemnému klouzání po podlaze.

Oblečení na venkovní aktivity

Jestliže za sportem vyrážíte ven, je třeba správně se obléct v případě, že by počasí bylo nepříznivé. Ani zamračený den totiž nemusí být překážkou v běhání či jízdě na kole. Základním pravidlem je vrstvení. Volte lehčí kousky, které na sebe můžete vrstvit.

Snadno tak totiž budete moci jednu vrstvu sundat, pokud by bylo přílišné teplo. Svrchní vrstva by měla být ideálně nepromokává, úkolem té spodní je pak odvádět pot pro správnou termoregulaci. Jako spodní vrstvu rozhodně nevolte kousky z bavlny, tento materiál totiž nasává pot a zůstává dlouho navlhlý. Nejenže je to nepříjemné, ale může to vést k nachlazení.

Jestliže navíc vyrážíte ven za šera či tmy, nezapomeňte na reflexní prvky. Díky těm budete vidět. Praktickým doplňkem je pak také ledvinka přizpůsobená pro sport. Do té se vejdou klíče, mobil a další potřebné drobnosti.

Správná velikost

Vybrat si vhodnou velikost může být složité, při sportování na tom však velmi záleží. Věnujte proto dostatek pozornosti svým mírám. U sportovního oblečení nemusíte mít stejnou velikost jako u ostatního konfekčního oblečení. Vyzkoušejte proto klidně více velikostí, díky tomu najdete tu, která vám sedne.

Právě pohodlí je při sportu nejdůležitější, vyhnete se tak podráždění pokožky, otlakům a podobným nepříjemnostem, které by mohly vše pořádně znepříjemnit. Stejně tak je důležitá správná velikost spodního prádla, i to může být v nesprávné velikosti značně omezující a nepříjemné.

Výběr barev a motivů

Díky bohaté nabídce máte na výběr z rozmanitých barev a vzorů. Jestliže milujete barvy, vytvořte si na cvičení veselý komplet. Pokud naopak nechcete poutat pozornost, zvolte nevýrazné odstíny, které spolu ladí, či klasiku jakou je černá, šedá a podobně. Ve slevových letácích najdete spoustu inspirace a nabídky za skvělé ceny.

Na výběr sportovního oblečení si dopřejte dostatek času a trpělivosti, abyste našla ten pravý kousek. I to vám totiž pomůže cítit se při cvičení lépe.