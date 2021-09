Co když na mě zaútočí? Tradované rady, jak se bránit, vám uškodí, tvrdí lektoři

„První, co pachatel potřebuje, je někdo, kdo nedává pozor, někdo, ke komu se může nepozorovaně přiblížit, aniž by si toho dotyčný všiml, a pak zaútočit,“ upozorňuje na nepravdivost tradovaného mýtu o simulaci hovoru blízké osobě při pocitu, kdy jste v nebezpečí, lektor moderní sebeobrany Pavel Houdek. Podle něj se útoky ve veřejném prostoru často odehrávají během vteřiny, a pokud předstíráte hovor v domnění, že tím útočníka odradíte, nevěnujete situaci dostatečnou pozornost a jen zvyšujete riziko. S telefonem v ruce se navíc špatně brání.

„I kdyby člověk, kterému voláte mobilem, byl od vás jen kousek, není vám to nic platné,“ podotýká Jasmína Houdek, lektorka sebeobrany, která dodává, že v případě pocitu ohrožení byste měli vědět, jak zareagovat, aby k útoku nedošlo a vy byli v bezpečí.

Využijte k ochraně vše, co ulice nabízí

V případě, že vás někdo sleduje a rádi byste měli situaci pod kontrolou, pro nejrychlejší ochranu může posloužit například stojící auto. Jakmile ho obejdete a narušíte tak přímou dráhu mezi vámi a potencionálním útočníkem, vozidlo poslouží jako bariéra před útokem.

Někdy ale takové řešení nestačí. Útočník se může vydat za vámi. Jak postupovat dál směrem k vaší ochraně? Jasmína Houdek vybízí, abyste využili svého hlasu. „Důrazně s agresorem komunikujte, aby věděl, kde jsou vaše hranice. Pomáhá také bouchání do kapoty auta,“ doporučuje lektorka. „Nebojte se, auto tím neponičíte, možná spustíte alarm a to je to, co chcete. Přivoláte tím pozornost, o kterou agresor rozhodně nestojí,“ dodává.

Klíče v dlani? Obrana s nimi bolí

Dalším častým mýtem, který se traduje v souvislosti s obranou na ulici, jsou klíče v dlani. Častokrát se tvrdí, že svazek v ruce může sloužit jako účinná zbraň při fyzickém napadení pachatelem, jenže při použití kovových klíčů propletených mezi prsty může dojít k opačnému efektu, než jaký byste očekávali. „Při takovém úderu poškodíte především sami sebe,“ upozorňuje lektorka Houdek a naopak doporučuje pro takové případy nosit u sebe pepřový sprej.

Mohlo by vás zajímat: "Takhle na mě nesahej." Pěsti k obraně nejsou potřeba, efektivnější je něco jiného