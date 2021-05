Chcete být in na jaře a v létě? Postavte to na stylových doplňcích

Obuv jako módní doplněk?

Ano, i boty můžeme považovat za módní doplněk. I z obyčejného trička a legín totiž dokáží vyčarovat jedinečný outfit. Jarní sezona přináší celou řadu novinek. Do popředí se však dostává pohodlná sportovní obuv, která lze snadno kombinovat i s elegantnějšími kousky vašeho šatníku. Na výběr máme z mnoha typů tenisek, které můžeme využít při volnočasovém nošení i sportu. Tzv. sneakers nabízí mnoho barevných variant. Často jsou také zdobené aplikacemi nejrůznějšího typu, které můžeme vkusně kombinovat s ostatními doplňky jako jsou čepice, pásek či čelenka. Nemusíme se hned uchylovat pouze k bílé a černé univerzální klasice, kterou však nic nezkazíme. V nové sezoně budou hrát prim zmrzlinové odstíny. Krémově smetanová či oříšková bude to pravé pro vaši jarní obuv. V létě můžeme oživit náš botník citrónově žlutým či meruňkovým odstínem. V případě, že vás v teplých měsících čeká svatba, můžete sáhnout po bílých sneakers, ale i po sandálech na podpatcích. Takové kousky najdeme např. u značky Tamaris, která je mezi ženami ceněná zejména pro kvalitně zpracovanou a pohodlnou obuv.

S jakou kabelkou zazáříte v nadcházející módní sezoně?

Máme skvělou zprávu pro ženy, které si neustále lámaly hlavu nad tím, jak nastrkat všechny potřebné věci do své velice módní, avšak titěrné kabelky. Jarní a letní sezóně 2021 budou vévodit dámské kabelky ve velikosti XXL. Do svého repertoáru je zařadili všechny významné módní značky, proto se můžeme těšit na různé barevné i vzorované kombinace. Vleze do nich opravdu vše, co jen může žena na procházkách a pochůzkách potřebovat. Pokud jste milovnicemi extravagantnějších kousků, můžete sáhnout po síťovaných kabelkách. Ty se vyrábí z kůže, úpletu i textilu. Na trhu nejdeme také výraznější modely, osázené např. korálky či zářícími perlami.

Jaký klobouk a brýle zařadit do našeho jarního a letního repertoáru?

Sluneční brýle jsou nutností a módním doplňkem zároveň. Při jejich výběru musíme brát v potaz zejména kvalitu jejich zpracování. V dnešní době se však nemusíme spokojit jen tak s něčím. Koukněte se tedy po stylových kouscích, kterými zaujmete na první pohled. Hitem letošní sezóny jsou velké brýle, čtvercových, kulatých či futuristických tvarů. Výhodu těchto robustních brýlí je zejména ochrana očního okolí. To si totiž vůbec nerozumí s paprsky a nebezpečným UV zářením. Návrat na scénu hlásí také retro lennonky. Můžeme je sehnat v plastovém i kovovém provedení, v letošní sezoně zazáříte v odstínech zlaté a tzv. rose gold. Zaměříme-li se na klobouky, módní budou zejména minimalistické kousky. Co se týče materiálu, poohlédněte se po kloboucích vyrobených z přírodních materiálů jako je např. lněné plátno. V módě budou opět robustnější typy klobouků. Velkým hitem budou extravagantní slamáky vel XXL.