Významné ano, ale byly to ženy. Přehled českých rodaček, které chybí ve Wikipedii

Na to, že by se měl zvýšit počet hesel o významných ženách historie, se snaží upozornit projekt Women in Red, který shromažďuje jmenné seznamy žen chybějících na anglické Wikipedii podle národnosti. Ten český čítá celkem 1500 jmen.

Většina z uvedených žen má své heslo alespoň na české verzi Wikipedie, ale najdou se i takové, na něž čeští editoři digitální encyklopedie zapomněli. Vybrali jsme pro vás deset českých rodaček, které na tuzemské Wikipedii nenajdete. Prohlédnout si je můžete v galerii.

K vytváření nových hesel o významných ženách se snaží motivovat také výzva WikiGap, která se již poněkolikáté konala letos v březnu. Jako první s akcí začala švédská Wikipedie v roce 2018. Dnes má editační akce celosvětový rozměr. Cílem je i to, aby se stal vyrovnanější poměr editorů. Do encyklopedie totiž v současnosti přispívá jen 10 procent žen.