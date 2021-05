Meghan se nezabila jen kvůli mně, novináři moji matku uštvali k smrti, říká Harry

Člen britské královské rodiny navázal na kontroverzní rozhovor s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou a svolil k účasti v dokumentární sérii na téma duševního zdraví s názvem The Me You Can't See (Část mě, kterou nemůžete vidět). Tu tento pátek uvede streamovací služba Apple TV+. Informovala o tom agentura Reuters.

Harry v dokumentu přiznává, že se obával, že by podobně jako o matku Dianu mohl přijít také o svou ženu Meghan. Připouští, že právě tento strach byl jedním z hlavních důvodů, proč se manželský pár rozhodl v loňském roce vzdát všech svých královských povinností a odstěhovat se do Kalifornie.

"Mojí matku uštvali k smrti, když měla vztah s člověkem, který nebyl běloch, a já jsem se bál, že by se historie mohla opakovat. Cítit, že bych mohl potenciálně ztratit další ženu svého života, bylo nesmírně skličující," upozornil princ v souvislosti s tím, jak bulvární novináři v uplynulých letech referovali o vévodkyni Meghan.

Princezně Dianě bylo pouhých 36 let, když v roce 1997 v Paříži tragicky zahynula při automobilové nehodě spolu se svým tehdejším partnerem egyptského původu, filmovým producentem Dodim Al-Fayedem. Její syn Harry měl v té době 12 let.

Vévoda ze Sussexu si již dříve stěžoval na rasistické narážky v médiích vůči své manželce Meghan, která je míšenka. Sama vévodkyně se pak svěřila, že nevraživost, se kterou se ve Velké Británii potýkala již v době, kdy byla těhotná s prvním synem Archiem, ji doháněla až k sebevražedným myšlenkám.

"Kvůli mně a našemu dítěti si život nakonec nevzala. Věděla totiž, že by to pro mě byla po ztrátě matky obrovská rána. Nejděsivější na tom bylo, že Meghan o sebevraždě uvažovala naprosto střízlivě. Nebyla šílená, nebrala žádná antidepresiva ani nepila alkohol. Přesto ji takové myšlenky uprostřed noci budily ze snů," popsal Harry.

Zvuk foťáků Harry nemůže ani slyšet

V dokumentu Oprah Winfreyové prozradil, co v dětství prožíval, když bulvár pořádal hony na jeho matku. "Když jsem seděl v zadní části auta, které pronásledovali fotografové, cítil jsem se vždycky bezmocný. Byl jsem příliš mladý, abych matce dokázal pomoct. A takové situace se stávaly každý den," zdůraznil princ.

Přiznal, že když mu bylo kolem 20 let, snažil se v sobě pocity ze smrti princezny Diany potlačit, což se mu však nedařilo. Trpěl úzkostí, zažíval panické ataky a přeháněl to s pitím alkoholu. Dodnes podle svých slov vyšiluje, kdykoliv se kolem něj shluknou zástupy fotoaparátů.

"Z toho, co se matce stalo, ve mně zůstal velký vztek. Štvalo mě, že neexistuje žádná spravedlnost, že stejní lidé, kteří ji honili v tom tunelu, ji později fotili, jak umírá na zadní sedačce auta. Kdykoliv uslyším zvuk fotoaparátů a uvidím světla z blesků, vaří se mi krev v žilách. Neustále mi to totiž připomíná, co jsem zažil, když jsem byl kluk," vysvětlil Harry.

Dodal, že když se před pěti lety seznámil s manželkou Meghan, začal pravidelně docházet na psychoterapii. "Rychle jsem si uvědomil, že pokud má náš vztah fungovat, musím se poprat se svou minulostí," řekl v dokumentu.