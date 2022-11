Zpěvák Aaron Carter byl nalezen ve svém domě mrtvý. Utopil se ve vaně

Policie v sobotu 5. listopadu v 11 hodin dopoledne místního času obdržela telefonát od hospodyně zpěváka Aarona Cartera, která na tísňovou linku oznámila, že ho našla utopeného ve vaně. Na místo byli přesto vysláni také detektivové z oddělení vražd. Neshledali ovšem žádné známky toho, že zpěvákovu smrt někdo zavinil. V takových případech je přítomnost detektivů normálním postupem.

Carterova snoubenka, Melanie Martinová, s níž měl hudebník jedenáctiměsíčního syna Prince, smutnou zprávu médiím potvrdila. "Můj snoubenec Aaron Carter zemřel. Miluji Aarona celým svým srdcem a bude náročné vychovávat syna bez otce. Prosím, respektujte soukromí mé rodiny, když se vyrovnáváme se ztrátou někoho, koho jsme velmi milovali. Stále jsme ve fázi, kdy se tuto strašnou skutečnost snažíme přijmout. Velmi si vážíme vašich myšlenek a modliteb," prohlásila pro server TMZ.

Čtyřiatřicetiletý Aaron Carter, mladší bratr Nicka Cartera z kapely Backstreet Boys, se proslavil koncem 90. let jako popový zpěvák a vydal čtyři studiová alba, počínaje debutovým albem, které vydal v roce 1997, když mu bylo pouhých 9 let.

Carter se dlouhodobě potýkal se závislostí na lécích a drogách a mnohokrát byl na odvykací léčbě. Pozornost médií upoutal také v roce 2019 v pořadu The Doctors, kde promluvil o svém psychickém zdraví a o obrovském množství léků, které užívá. "Oficiální diagnózou je, že trpím mnohočetnou poruchou osobnosti, schizofrenií, také však akutní úzkostí, a navíc jsem i maniodepresivní," řekl tehdy. "Toto je moje současná denní realita. Nemám co skrývat," prohlašoval a ukázal tašku s léky, kde nechyběly léčiva jako Xanax, Omeprazol a Hydroxyzin.

V poslední době se ovšem zdálo, že si dává život do pořádku, a dokonce se dobrovolně přihlásil znovu na léčení, aby mohl pečovat o svého syna. Soud mu totiž před časem odebral možnost mít syna v péči, právě kvůli jeho problémům se závislostí. "Neměl jsem žádné recidivy nebo něco podobného, jen jsou zde nějaké spouštěče a já chci svého syna zpět. Hlavním důvodem, proč jsem se zapsal do léčebny, je pomoc s kouřením trávy. Je to abstinenční program a spolupracuji s individuálním poradcem," prozradil na svém instagramovém profilu s tím, že mu léčbu navrhnul soud, ale nebyla povinná. Carter podle vlastních slov také absolvoval rodičovské kurzy a snažil se připravit na to, aby mohl být dobrým otcem.