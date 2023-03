Zpěvačku Martu Kubišovou čeká další operace. A zase míří na Homolku

Legendární zpěvačku Martu Kubišovou zlobí v posledních letech zdraví často. Napřed ji potrápilo srdce a před pár měsíci ji na životě ohrožovalo prasklé střevo. Operace, která ji čeká v následujících dnech, má ale zcela jinou příčinu a tou je zub moudrosti. Tři ze čtyř vyndali Kubišové už v mládí, na ten poslední si ale musela pěkně dlouho počkat.

"No a teď, v mých osmdesáti letech, se najednou začal klubat. A protože by se mi to všechno v ústech mohlo zanítit, zubař mi předepsal silné antibiotikum," popsala svoje trápení Kubišová Blesku. "Mám už i termín operace, a to třiadvacátého března. Nejsem z toho opravdu vůbec nadšená," postěžovala se zpěvačka, která dodala, že trápení se zubem bylo jedním z důvodů, proč se nemohla zúčastnit inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Toho měla dokonce doprovázet při jeho vystoupení na balkoně Pražského hradu.

Prozradila také, že se opět svěří do rukou odborníků v Nemocnici Na Homolce. Jednak ji má od svého domova kousek, jednak je v ní její ošetřující lékař, profesor Petr Neužil, kterému bezmezně důvěřuje. "Chudák pan profesor Neužil! Má mě už nadosmrti na krku… Cokoli mi totiž je, první, co udělám, tak volám jemu," přiznala zpěvačka, která doufá, že teď už bude mít od zdravotních problémů aspoň na chvíli klid.