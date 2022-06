Zpěvačka Shakira a její o deset let mladší partner oznámili rozchod

Pětačtyřicetiletá zpěvačka, kterou proslavily hity jako Whenever, Wherever nebo Hips Don't Lie, byla ve vztahu s o deset let mladším fotbalistou 12 let, mají spolu dva syny.

"S politováním musíme potvrdit, že se rozcházíme. Pro blaho našich dětí, které je pro nás nejvyšší prioritou, žádáme o respektování našeho soukromí," uvedl pár v prohlášení, které zveřejnili zpěvaččini právníci.

Shakira a Gérard Piqué se spolu seznámil kolem roku 2010, když zpěvačka natáčela videoklip s fotbalovou hymnou Waka Waka pro tehdejší fotbalový šampionát v Jihoafrické republice.

Nikdy se nevzali. V lednu 2013 se páru narodil syn Milan, druhý syn Sasha přišel na svět o dva roky později.