Zpěvačka Selena Gomezová se rozkmotřila s kamarádkou, která jí darovala ledvinu

V roce 2017 podstoupila zpěvačka Selena Gomezová transplantaci ledviny. Její vlastní orgány totiž začaly selhávat kvůli autoimunitnímu onemocnění jménem lupus. Dárkyní byla její kamarádka Francia Raisaová a Gomezová nešetřila vděčností: "Nechala se dobrovolně otestovat, což je samo o sobě velká laskavost, je ale neskutečně těžké najít vhodného dárce. To, že zrovna ona ním byla, bylo neuvěřitelné. Přímo nereálné."

Čekání na vhodnou ledvinu může trvat klidně i sedm až deset let. Když se Gomezová s tímto své přítelkyni svěřila, Raisaová nezaváhala ani chvilku. Z nemocnice pak dvojice zveřejnila dojemnou fotografii, na které se krátce po operaci držely za ruce. Už tehdy ale ne všechno šlo až tak hladce, jak se na první pohled zdálo. Raisaové se nelíbilo, když se krátce po operaci Gomezová účastnila divokých večírků, kde pila alkohol. Tehdy Raisaová své přítelkyni vyčítala nezdravý životní styl. Spor se jim podařilo urovnat, až když se Gomezová zapsala do rehabilitačního centra, kde se měla naučit vyrovnat se s mentálními problémy bez pomoci návykových látek.

Jejich silné přátelství ale utržilo další ránu před pár dny, když byl zveřejněn dokumentární film My Mind & Me (Má mysl a já), ve kterém popisuje Gomezová nejen svůj boj s lupusem, ale také s bipolární poruchou osobnosti a bulvárem. Ve filmu navíc zmiňuje jako svoji jedinou kamarádku zpěvačku Taylor Swiftovou. A právě to se Raisaové dotklo natolik, že zrušila sledování Gomezové na sociálních sítích.

Je však možné, že se jednalo o pouhé nedorozumění. Gomezová popisovala Swiftovou jako svou kamarádku z hudebního průmyslu, kdežto Raisaová se pohybuje v herecké branži. Zpěvačka ovšem situaci moc neprospěla, když na svém TikToku na pobouřené reakce fanoušků, že zmínku o Raisové z dokumentu vynechala, reagovala sarkastickým komentářem: "Sorry, že jsem tam nezmínila každou jednu osobu, kterou znám."