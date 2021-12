"Tak se to fakt stalo," napsala Kohoutová. Raduje se z velké události na Times Square

Spotify od letošního jara vydává playlist nazvaný Equal, jehož cílem je podpořit rovné příležitosti v hudebním průmyslu. Svou iniciativu a jednotlivé umělkyně pak propaguje na jedné z nejznámějších reklamních ploch na světě. V minulých měsících se na Times Square objevily rovněž zpěvačky Ewa Farna, Beata Hlavenková či Lenny, dcera Lenky Filipové.

"Tak se to fakt stalo a byla jsem obrovská na Times Square," napsala Kohoutová na svém facebookovém profilu. Iniciativa společnosti Spotify podle ní slouží k tomu, aby ženám v hudebním průmyslu dodala sebevědomí "co se týče komunikace s producentama, s těma labelema, kde to většinou říděj chlapi".

Kohoutová se objevila se svou skladbou Tři tečky v prosincovém vydání světového playlistu Equal, na němž se pravidelně objevují zpěvačky z 50 zemí světa od Japonska přes Argentinu po Malajsii. Společnost k tomu ve 35 zemích, včetně Česka a Slovenska, vydává lokalizované playlisty s místními ženskými interpretkami.

Podle analytiků je ve světových žebříčcích dlouhodobě zastoupení ženských interpretek kolem 20 procent. Viceprezident společnosti Spotify Marian Dicus při spouštění iniciativy EQUAL prohlásil, že má firma jako největší hudební streamovací služba na světě povinnost přinést v tomto ohledu změnu. "Je na nás, abychom pomohli tomuto posunu v (hudebním) průmyslu. Rovnost v hudbě je naší hlavní prioritou a skutečně jí musí být," řekl.