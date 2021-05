Ewa Farna v novém videoklipu ukazuje strie po porodu. "Ke svému tělu mám úctu," říká

"Co všechno moje tělo už vydrželo a dovedlo mě vždy až tam kam mělo," zpívá v nové písni Tělo zpěvačka Ewa Farna. Tu složila spolu se svým kytaristou Lukášem Chromkem a ve videoklipu ukazuje, že tělo nemáme jen proto, aby bylo krásné.

"Jde o oslavu těla z hlediska jeho fungování a nejen estetiky, ke které nás svět silně tlačí. Poté, co mé tělo přineslo na svět nový život, jsem k němu získala ještě větší úctu, jsem plná obdivu k tomu, co dokáže. Moje tělo bylo dlouhá léta ponižováno a kritizováno ostatními a já se stydím, že jsem dokonce o něm snad na chvíli zapochybovala," řekla pro Frekvenci 1 sedmadvacetiletá zpěvačka.

Ve videoklipu ke skladbě se objevují různé ženy - těhotné, se striemi, nebo s protézou končetiny. Farna tak pokračuje v poukazování na bodyshaming - tedy zesměšňování těla - na který reagovala už dříve písní Mám boky jako skříň.

V médiích je už několik let kvůli své postavě propírána a v nové písni zpívá: "Nejsem obyčejná holka. Jsem obyčejná žena. Snažím se být spokojená se vším co mám i nemám. Nohy zrovna do nebe, ale na nich pevně stojím," říká jasně svůj názor mladá zpěvačka, která na pár sekund sama odhalí strie po porodu.

Režisérem klipu je Ondřej Kudyn a píseň je předzvěstí pátého alba, které vyjde na podzim tohoto roku. "Tělo se bude měnit po celý život, změna je jedna z mála věcí, na kterou se můžeme spolehnout. Myslím, že je ke zdravému sebevědomí nezbytné dokázat mít rád nebo alespoň přijmout to, na co vliv nemáme," dodává.